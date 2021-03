El mensaje de repudio de Campazzo por la brutal agresión contra un basquetbolista en Mar del Plata

Cobarde agresión contra el basquetbolista Alejandro Reinick en Mar del Plata

Un hecho lamentable se registró en Mar del Plata en las últimas horas y vinculó al básquet argentino: Alejandro Reinick, actual jugador de Quilmes y ex Peñarol, fue agredido físicamente por un grupo de hinchas milrayitas en la Plaza Güemes.

El basquetbolista paseaba a sus mascotas con una bermuda de Quilmes cuando empezó a ser increpado por los inadaptados que quisieron echarlo del espacio público ya que le advirtieron que ese era territorio de Peñarol. El santafesino, tres veces campeón con su antiguo equipo, fue atacado por tres violentos que le produjeron lesiones en el ojo derecho y una mano.

Después del episodio, se dirigió hasta la Comisaría Segunda junto a su abogado para radicar la denuncia correspondiente. El suceso generó repudio total en el basquetbol argentino: compañeros, rivales, clubes, medios y allegados al deporte se solidarizaron con el Colo. Se destacó el de Facundo Campazzo, quien citó un recado de la Asociación de Jugadores y publicó: “Estas cosas no van más! No pueden seguir pasando. Repudio por completo la agresión a Colo Reinick”. Al base de los Denver Nuggets no le fue ajena esta situación.

El mensaje de repudio por el hecho de Facundo Campazzo

Desde la Asociación de Jugadores expresaron: “Repudiamos la lamentable agresión al Reinick en Mar del Plata. Esperamos se encuentre rápidamente a los responsables y que se haga justicia. Defender diferentes colores de camiseta no puede generar violencia de ningún tipo. Nuestro apoyo al jugador”.

Las directivas de las instituciones que mantienen una gran adversidad deportiva en la ciudad balnearia compartieron un mensaje en las redes sociales: “Las dirigencias de Peñarol y Quilmes, en forma conjunta, repudian y condenan las agresiones sufridas por el jugador Alejandro Reinick, quien vistiera la camiseta Milrayitas y hoy defiende la Tricolor. Además, comunicamos que las instituciones se encuentran totalmente ajenas a esta situación de violencia y están atravesando un momento de excelentes relaciones. El Colo se encuentra triste y shockeado pero físicamente bien. Ya se realizó la denuncia y se está trabajando para identificar a los responsables de la agresión. ¡Fuerza Colo, los dos clubes estamos con vos para lo que necesites!”.

A través de sus redes sociales Quilmes informó que Reinick participó de la última presentación del equipo ante Atenas de Carmen de Patagones por la Liga Argentina (tras expreso pedido del propio basquetbolista). En tanto, desde el club informaron que el jugador de 42 años no brindará entrevistas a la prensa hasta finalizar su participación en el certamen: “Para Alejandro fueron horas de mucha carga emocional, junto con largas esperas para completar las denuncias, estudios médicos y chequeos necesarios para su estado de salud. Rogamos que respeten su espacio y le permitan enfocarse exclusivamente en los aspectos deportivos”.

