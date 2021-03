Troglio estalló de bronca tras ver el documental de la muerte de Maradona: “Me dio un odio tan grande cuando escuché al fantasma del médico”

Troglio y Maradona, juntos en un partido

El documental emitido por Infobae sobre los últimos días de Diego Armando Maradona antes de su muerte causó alto impacto a nivel global pero sobre todo en el mundo del fútbol al que el Diez pertenecía. Así lo reflejó Pedro Troglio, quien compartió plantel con el Pelusa en la Copa del Mundo de Italia 1990, en diálogo con el programa radial Planeta 947.

“ Tengo un odio tan pero tan grande cuando escuché al fantasma este, al médico este (por Leopoldo Luque), que será una eminencia... Escucharlo decir ‘quién te creés que sos’. ¡Pero por favor, qué ignorancia!”, fue el primer comentario de Troglio cuando le preguntaron si había escuchado los audios del corto publicado en este medio.

Y prosiguió: “Lógicamente todo lo que uno no quería imaginar, escuchando estos audios, es la realidad. Yo llamaba a Maxi (Pomargo, cuñado de Matías Morla y uno de los que convivía con Maradona) y él siempre me pasaba con Diego, siempre hablé sin problemas. Hasta a veces Diego me ha mandado mensajes de voz, tanto como cuando estaban en Emiratos como acá en Argentina”. En tanto, reveló que le escribió un mensaje a Matías Morla por el que no recibió respuesta y desde ahí decidió no volver a contactarlo.

Maradona y Luque, quien fue su médico personal hasta sus últimos días

El actual entrenador de Olimpia de Honduras expresó: “Los audios demuestran que tenía razón toda la gente que sufrió por Diego, como sus hijas y la gente que lo quería realmente. Nos querían hacer creer algo pero conocemos a su familia; querían hacerle creer a la gente que los culpables eran otros”.

Más tarde arremetió otra vez contra Luque: “Creímos que él lo había operado, estábamos convencidos, hacía alarde y nadie le había preguntado. Escucharlo hablar así, pedirle a Diego que haga un video... Hay miles de situaciones, hay miles de cosas que duelen”. Y confesó: “Cuando yo hablaba con Diego no lo sentía bien pero uno creía que la vida agitada que había tenido lo había llevado a una edad en la que lamentablemente el cuerpo tiene memoria si vos hiciste las cosas mal de joven. Pero te das cuenta que le daban pastillas para dormir. Es una locura, la calentura que nos hemos agarrado todos los que somos amigos y los maradonianos... La indignación es muy grande”.

Troglio tenía devoción por Maradona y se lo expresaba en las redes sociales y con continuos llamados

Troglio calificó de “porquería” a los audios que salieron a la luz dentro de la investigación del entorno de Maradona en sus últimos días y se mostró aliviado por la condena social ya decretada: “¿De qué manera salís a la calle? Están escondidos, no podés salir a la calle después de estos audios. Estás hablando de un prócer nacional en lo que es el fútbol. Fue el ídolo de todos nosotros, que se haya ido tan joven y de esta manera nos duele muchísimo”.

Por último, contó una anécdota para contradecir los dichos de Luque: “Cuando este muchachito decía ‘quién sos’, me acordaba de un viaje a Libia en el que el avión tenía un problema, bajó antes en un aeropuerto y se acercaron uno o dos con túnica blanca. A los diez minutos había 2 mil personas rodeando a Diego. En la Navidad del 90 hicimos unas compras y Diego se metió en el baúl del auto porque afuera de la casa había 500 personas que esperaban para verlo. Manejaba Claudia y yo iba adelante con ella. En Alemania, que son fríos, salimos a caminar un día y Diego no pudo asomarse por la locura que era la gente. Durante 20 años fue la persona más importante del mundo”.

