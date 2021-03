Desde ollas populares a vacunatorios: radiografía del trabajo de los clubes argentinos durante la pandemia de coronavirus

San Lorenzo supo ceder el predio donde se ubica su estadio para instalar unidades sanitarias

Los clubes argentinos se pusieron la 10 durante la pandemia de coronavirus. No sólo porque tuvieron que arreglarse con menos ingresos ante la imposibilidad de poder albergar público en las tribunas durante las diferentes competencias, o la eventual baja de la masa societaria. Además ofrecieron sus instalaciones y redes para mantenerse cerca de la gente. Y ayudar de diversas maneras para paliar las dificultades que propuso el COVID-19. Y empujar hacia la puerta de salida de la difícil coyuntura.

Hoy, el aporte de los clubes nuevamente se hizo visible porque cedieron sus sedes como vacunatorios. Boca, San Lorenzo (Ciudad Deportiva y Boedo), Ferro, Vélez, Racing, Comunicación y Atlanta, entre otros, son algunos de los 30 espacios donde se lleva adelante la campaña de vacunación en la Capital Federal.

Pero ya en marzo y abril de 2020, por ejemplo, las instituciones abrieron sus puertas para armar hospitales de campaña por si era necesario complementar al sistema de salud. Desde el complejo que la AFA tiene en Ezeiza, pasando por Rosario Central, Newell’s, San Lorenzo, Racing, River, Lanús, Banfield o Estudiantes de La Plata; así como varios clubes del Ascenso, convirtieron predios o microestadios en gigantescas habitaciones de hospital para albergar casos sospechosos o leves de coronavirus ante un eventual desborde. Incluso aportaron el mobiliario (camas, mesas, sábanas) provenientes de concentraciones o pensiones.

Pero no se quedaron ahí. Proliferaron las ollas populares en las puertas de cada club, con los socios poniéndole el hombro para brindarles un plato de comida a aquellos que no pudieron salir a trabajar en la etapa de aislamiento más estricto, o los que perdieron la fuente laboral o ya sufrían carencias por la crisis económica. Desde instituciones más humildes, como Acassuso, Almagro, Almirante Brown, Argentino de Merlo, Berazategui, Chacarita, Colegiales, Dock Sud, El Porvenir, Estudiantes de Bs. As, Sportivo Italiano, Ituzaingó, J. J. Urquiza, Laferrere, Leandro N. Alem, Luján,Midland, Quilmes, Real Pilar, San Martín de Burzaco, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley y Villa Dálmine; como las de élite.

En mayo de 2020, River, a través de su Subcomisión del Hincha, organizó una conmovedora movida para su cumpleaños N° 19: a través de diversas organizaciones millonarias, los fanáticos dedicaron tiempo y dinero para entregar cerca de 15 mil platos comida en casi 100 puntos de toda la Argentina a los más afectados por la crisis que desató la pandemia.

El microestadio de River fue cedido por el club para que funcione como vacunatorio

“Estoy emocionado. No los felicito porque me quedaría corto. Esto que ustedes han hecho es amor. Es una expresión de amor muy grande que no se felicita. El amor se ejerce, se muestra. Cuando se vayan a dormir van a tener el corazón más grande. Se los dice alguien que desde muy chico estuvo en lugares muy humildes y que sigue recorriendo las villas”, les transmitió D’Onofrio a quienes le pusieron el cuerpo a la iniciativa.

La Banda y Boca probaron que la rivalidad es sólo futbolística ante la necesidad y, junto con Red Solidaria y el GCBA, abrieron sus brazos para organizar el “Operativo Frío” durante el invierno pasado. Y a fin de 2020 ese trabajo conjunto se repitió para participar de una campaña de Navidad junto con Cáritas, Scouts de Argentina y la citada Red Solidaria.

“Creemos en el rol social de los clubes, nos sumamos a la campaña para ayudar a las personas en situación de calle en invierno”, destacó entonces Jorge Amor Ameal, titular xeneize. “Estamos felices de poder participar en este encuentro y ser parte de esta iniciativa, trabajar junto a D´Onofrio y River muestra que no tenemos más divisiones por fuera de la cancha”, agregó.

Boca social se mantuvo muy activo tendiendo puentes con la comunidad. La fundación, junto al Departamento de Interior y Exterior y el de Socios y Socias reunió en septiembre pasado 8.000 kilos de alimentos que distribuyeron en 41 comedores del barrio para “ayudar a los más necesitados en esta difícil situación que vive el país”. También hubo acciones el Día del Niño y el de la Primavera. En cada ocasión especial, el Xeneize dijo presente.

Además de las iniciativas de cada club, hubo varias conjuntas. Como la campaña #UnaSolaHinchada, impulsada por las fundaciones y áreas sociales de los clubes de la Primera División del fútbol argentino nucleados en AFA, con el objetivo de recaudar donaciones del público general destinadas a fortalecer a comedores y centros de asistencia familiar con alimentos, productos de limpieza esenciales y kits de higiene, a través de la Red Argentina de Bancos de Alimentos y Cáritas.

La Asociación del Fútbol Argentino promovió la donación de plasma en consonancia con la Liga Profesional. Y aquellos que pasaron por la enfermedad e hicieron su aporte recibieron camisetas de la selección argentina como obsequio. “Quiero agradecerle a cada uno de los que han venido a recibir este humilde presente en reconocimiento al gran gesto que vienen realizando. Es sorprendente, hay donantes que han dado plasma hasta cuatro veces. Y quiero decirles a todos los que se han contagiado, que contagien esta voluntad de donar”, supo explicar Chiqui Tapia.

San Lorenzo decidió reforzar aún más su rol social por la pandemia. La Ciudad Deportiva, ubicada en el Bajo Flores, es un espacio donde cientos de chicos y chicas de los barrios aledaños realizan talleres o pracgican distintos deportes a través de un sistema de becas. Por caso, a la capilla Madre del Pueblo, del Barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), y a la Casa Salesiana San Antonio, donde se fundó el Ciclón, fueron destinadas buena parte de las donaciones de comida y productos de limpieza que el club realizó y gestionó desde los primeros momentos de la crisis sanitaria, época en la que también puso a disposición del Gobierno Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos las dos pensiones con las que cuenta en la Ciudad Deportiva. Al mismo tiempo, se abrieron las puertas del predio recuperado en Av. La Plata 1700, donde funcionaba Carrefour, para ayudar a los más necesitados. Allí, dos veces por semana, personas en situación de calle pueden bañarse y lavar su ropa, y en las Fiestas del pasado 24 y 31 de diciembre, se llevaron a cabo dos jornadas solidarias en las que se repartieron 5.000 viandas de pollo y ensalada, 2.500 bolsas de productos dulces y 700 juguetes.

Carlos Timoteo Griguol, histórico director técnico del fútbol argentino, fue vacunado contra el COVID-19 en su segundo hogar: Ferro

“Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que venimos realizando durante la pandemia, y antes de la pandemia también. La verdad es que desde que asumimos como Comisión Directiva, allá por 2012, antes con Matías (Lammens) de presidente y yo de vice, y ahora conmigo como presidente, siempre hicimos mucho hincapié en la importancia del rol social de la institución. Y sobre todo para con nuestros vecinos de Boedo, que es donde San Lorenzo nació y vivió al compás del barrio durante tantas décadas, y a donde hemos regresado hace unos años, y también con nuestros vecinos del barrio Padre Ricciardelli, que está frente al Nuevo Gasómetro y tiene muchas necesidades. A través del Padre Juan, que es un fenómeno y con quien tengo una relación cotidiana y maravillosa, hemos afianzado un lazo inquebrantable. Durante esta pandemia estuvimos muy atentos, desde el principio, a poder asistirlos porque fueron meses realmente muy duros”, contó Marcelo Tinelli. El Padre Juan al que se refiere es Juan Isasmendi, párroco de la capilla Madre del Pueblo, una de las primeras personas a las que visitó cuando se convirtió en presidente del club de sus amores, a fines de 2019, y con quien está en permanente contacto para conocer la situación del barrio y los problemas de la gente.

“Me encanta poder ayudar a resolver los problemas de la gente, creo profundamente en la solidaridad, en darle una mano al que lo necesita, y cariño, sobre todo cariño, porque muchas veces, más allá de las cosas materiales, o las necesidades básicas, lo que mucha gente necesita es un abrazo, una caricia, un beso, una palabra de aliento”, aseguró el presidente de San Lorenzo.

Las reuniones y el ida y vuelta constante con María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, permitieron que en el estadio Pedro Bidegain funcionaran las unidades sanitarias móviles para testear a los vecinos del barrio Padre Ricciardelli. Esas instalaciones fueron supervisadas y en varias oportunidades visitadas por el propio Tinelli, lo mismo que ocurrió con el Centro de Contención que se montó en el predio de Av. La Plata, con 220 camas para asistir a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Hoy, en ese espacio ubicado en el corazón de la Ciudad, funciona uno de los centros de vacunación contra el Covid-19. “Quiero agradecer a San Lorenzo y a Marcelo (Tinelli) por la mano que nos están dando, no sólo con la estrategia DetectAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) en el estadio Bidegain, sino también con este plan de vacunación. Aquí hemos dispuesto una cantidad importante de consultorios y salas de espera y todo el procedimiento de gestión, para poder vacunar en esta primera etapa a los mayores de 80 años del barrio... Que tengan un lugar cercano, amable y agradable para venir a vacunarse es realmente muy importante y lo agradecemos mucho”, comentó Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad, quien recorrió dichas instalaciones junto a Tinelli.

Son incontables los clubes que pueden exhibir con orgullo una medalla que vale mucho más que un título. La Academia, con la campaña de donación de sangre, impulsado por su equipo de Racing Solidario, orientada a total beneficio del banco perteneciente al Hospital ‘Profesor Dr. Juan P. Garrahan, el centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de nuestro país. O las continuas colectas de las filiales.

En la cancha se baten a duelo por los tres puntos. Pero, ante la pandemia, aunaron los colores. Una vez más.

