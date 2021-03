Las revelaciones del Real Madrid: la imitación que Sergio Ramos hacía de Cristian Ronaldo antes de su arribo al club y cuál era la obsesión del portugués

Drenthe contó una anécdota con Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo

A Roysto Drenthe, luego de su pronta explosición en el Feyenoord Rotterdam y brillar con la camiseta de la selección de los Países Bajos durante una Eurocopa Sub 21, se le abrió una inesperada puerta: la del Real Madrid, club que no dudó en apostar por él a mediados de 2007 (invirtió una cifra cercana a los 13.5 millones de euros).

Sin embargo, el mediocampista zurdo nunca pudo asentarse en la zona media de la Casa Blanca y a partir de ese momento inició un largo periplo por distintas instituciones. En el club de la capital española llegó a disputar 64 juegos, en los que marcó 4 goles y brindó 5 asistencias. Además, conquistó una Liga de España y una Supercopa de España.

En su presentación como nuevo colaborador de El Chiringuito, el futbolista del Racing Murcia Fútbol Club, entidad que se desempeña en la Tercera División de España, contó una divertida anécdota que tiene como protagonistas a Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

Royston Drenthe celebra un gol del Real Madrid junto al Pipita Higuaín (AFP PHOTO/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

El ex Hércules, Everton, Reading y Sheffield Wednesday, entre otros, confesó que el marcador central imitaba la forma de ejecutar los tiros libres del portugués, cuando el luso brillaba con la remera del Manchester United. Pese a despertar las carcajadas de sus compañeros de equipo, el defensor tuvo que modificar su accionar al poco tiempo tras la rutilante contratación de CR7.

“Antes de la llegada de Ronaldo, Sergio Ramos imitaba en broma la forma en que lanzaba los tiros libres en los entrenamientos, tomando la clásica carrera de CR7. Cuando el Real compró a Cristiano, Ramos dejó de comportarse así”, develó el oriundo de los Países Bajos.

Durante el programa, Drenthe también hizo foco en el profesionalismo de portugués desde el primer día en que arribó a la Casa Blanca. “Cristiano era un tipo diferente. Entrenaba a un nivel diferente. Yo, como joven, no había visto eso antes. Estaba siempre en el gimnasio, era muy profesional. Un ejemplo para mantener la calidad en el campo. Se cuida muy bien. Si íbamos a un restaurante y había un plato con jamón, el picaba uno y no lo tocaba más. Yo me comía el plato. Él ya estaba pendiente de que si lo comía entero, al otro día le iba a costar más”, concluyó.

