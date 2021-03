Impactantes revelaciones tras la detención de Bartomeu: difundieron la “lista negra” de periodistas y políticos en el BarçaGate

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. EFE/Quique García/Archivo

El escándalo denominado BarçaGate está en las principales portadas de los medios del mundo luego de que el ex presidente del Barcelona Josep María Bartomeu fuera detenido junto con otros tres colegas de la directiva durante las últimas horas. El antiguo mandatario fue liberado tras pasar 24 horas en una celda: se negó a declarar y la Justicia decidió levantar el secreto de sumario que pesaba sobre el caso.

Lugo de esos movimientos judiciales, se empezaron a conocer los primeros detalles de esta investigación que tiene a Bartomeu en el centro de la escena, como así también a su mano derecha Jaume Masferrer y a la empresa de servicios digitales I3 Ventures. Según informó El Periódico de Cataluña los Mossos d’Esquadra localizaron un correo interno entre la documentación obtenida donde la compañía a cargo de defender la imagen de Bartomeu envía una lista de “periodistas contra-Bartomeu”.

El archivo, que tiene fecha junio del 2018, y tenía como finalidad según el informe policial “desacreditar, una a una a esas personas, todo ello indicando que desde un principio que el interés es particular de Josep Maria Bartomeu y no del club, creando de esta forma una especie de lista negra de periodistas”.

La nómina tiene a Antoni Bassas (periódico ARA), Xavi Torres (TV3 y colaborador de Sport), Jordi Costa (Catalunya Radio), Frederic Porta (El Periódico), Oriol Doménech (Mundo Deportivo), Gerard Romero (Rac 1), Jaume Roures (fundador de Mediapro), Albert Roura (ex director de comunicación del Barcelona) y al programa radial Club de la Mitjanit de Catalunya Radio. Sin embargo, en ese listado también figuran personalidades de otro rumbo como los actuales candidatos a la presidencia Víctor Font y Joan Laporta, el representante Josep Maria Minguella, otros ex integrantes de la directiva como Elena Fort y Xavir Sala Martín.

Víctor Font (en el centro) y Joan Laporta (a la derecha), dos políticos que estaban en la mira (Foto: Europa Press)

“No sabe de fútbol. Es propietario de un medio y si eres dueños de un medio claramente tienes un conflicto de intereses”, decían los comentarios sobre Font según citó el medio catalán. Sobre Minguella advirtieron: “Es un comisionista, cuando lo botaron puso al hijo en su lugar creyendo que Barto es tonto”. Al mismo tiempo, sobre Roures apuntaban que “hay que hablar que es parte de las mafias del club” y que “participó en todos los procesos de corrupción de club (no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)”.

El informe rápidamente se viralizó y se conocieron las primeras reacciones de los mencionados. “Mierda, me han descubierto. Si no fuera por la miseria moral a que han conducido el Barça y la calerada que nos han costado estos sepastres, me haría gracia y todo”, firmó en su cuenta de Twitter el periodista Jordi Costa tras conocer que estaba en esa nómina. “Este tema no es un incidente aislado, es cultural. Es la cultura del “estás conmigo o contra mí”, de la impunidad, de la testosterona, de la intimidación y el miedo”, opinó Antoni Bassas en sus redes, que actualmente se desempeña como asesor de Font en su candidatura para las elecciones.

El empresario Roures, por su lado, era atacado por dos cuentas de Facebook llamadas “Jaume, un film de terror” y “Un film de terror 2” según detalló el diario español As. Roures aclaró ante RAC1: “Esto no da miedo, es tan patético que retrata a estos individuos. Esta impunidad no es nueva. Deberían de pasar un psicotécnico, tienen un problema gordo en el cerebro”.

La investigación de los Mossos está en curso, pero inicialmente se calcula que el club gastó entre un mínimo de 843.300 y un máximo de 1,2 millones de euros (USD 1,45 millones) para pagar por este servicio digital que tenía como finalidad cuidar la imagen de Bartomeu. El conjunto total de dinero abonado en el transcurso de las tres temporadas al grupo Nicestream (propietario de I3 Ventures) “por un servicio de monitorización y en paralelo por un uso presuntamente particular en redes sociales asciende a 2,3 millones (USD 2,78millones)”.

Según El Periódico, a través de las declaraciones de distintos involucrados en el tema, Masferrer era quien recibía los informes sobre la conversación digital que afectaba al club y al presidente Bartomeu. Al mismo tiempo, distintos empleados de I3 Ventures aseguraron que la finalidad de estos perfiles virtuales era la de mejorar la reputación de Bartomeu y aminorar el impacto de los comentarios negativos que había en torno a él, pero negaron que el trabajo haya sido el de desprestigiar a alguien.

Inicialmente, se habían dado a conocer los distintos ataques en redes sociales a personalidades futbolísticas del club como Lionel Messi, Josep Guardiola, Gerard Piqué, Xavi o Carles Puyol.

