Robert Rojas reveló qué le dijo Gallardo durante el episodio del “rompele el tobillo” a Carlos Tevez

"Rompele el tobillo": Gallardo reta a Robert Rojas tras el empate con Boca

Marcelo Gallardo es un técnico exitoso y desde su llegada a River a mediados de 2014 dejó su sello. Pero esa marca no es solo el estilo que tienen sus equipos o la personalidad que les inculcó. Hay cuestiones que son inherentes a lo humano, al día a día que tiene con sus dirigidos y quienes lo tienen como referente más allá de ser el líder. Eso lo dejó en claro un jugador que recibió un reproche de Napoleón en el último Superclásico ante Boca. Se trata de Robert Rojas quien hasta comparó el vínculo que tienen con el ex futbolista a una relación paternal.

“Para todos nosotros, Gallardo es como nuestro papá. Obviamente tiene que ser autoritario para manejar un grupo así, pero se puede hablar con él sin problemas. Nos aconseja y ayuda siempre. Todo el tiempo está encima”, aseguró el defensor paraguayo en diálogo con al programa radial Jogo Botino por Late.

El Sicario, además, destacó el trabajo del DT: “Hay muy buena competencia interna y sabemos que pone siempre al que mejor está, con eso no hay vueltas y no importa si es línea de 3 ó 4. Por cómo es Gallardo, el que mejor está, juega”.

Fue en el partido del 2 de enero de este año frente a Boca, en el cotejo donde igualaron 2 a 2, que al término del primer tiempo Gallardo se le acercó y le dijo “rompele el tobillo”, ante la pobre reacción de Rojas en una jugada de Carlos Tevez previa a uno de los goles xeneizes.

Compacto Boca Vs. River

“Gallardo es un padre autoritario, contra Boca fallé y me corrigió. Me dijo que tenía que ser más fuerte y más vivo. Lo tomé de la mejor manera y nunca me cayó mal, son errores que uno debe tener en cuenta y aprender”, admitió.

Además, el guaraní de 24 años, sobre su actualidad con el conjunto de Nuñez, indicó que “fue complicado llegar a River y también es difícil mantenerse. Todo el tiempo tenés que estar al máximo y siempre hay mucha competencia”. Además, sostuvo: “Yo quiero seguir acá, quiero continuar ganando títulos. En un futuro me gustaría ir a Europa que es lo que todo jugador quiere”.

Respecto del retorno de Jonatan Maidana aseveró: “Es un ídolo y muy experimentado en el club. Espero aprender mucho de él y servirá en el vestuario. En River siempre hay mucha competencia y es importante que llegue un jugador como él. Todo el tiempo tenés que estar al máximo”.

Por último, Rojas halagó a Leonardo Ponzio, quien hoy aseguró que este año se retirará. “Nuestro mejor ejemplo es Ponzio, es nuestro capitán, por eso Gallardo lo puso como ejemplo en plena conferencia y tiene razón. Nosotros debemos escucharlo y aprender mucho de él”, concluyó.

