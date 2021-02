Palmeiras acelera para contratar a Borré: como están las negociaciones con River y que otro club lo busca

Rafael Santos Borré tiene contrato con River hasta junio de este año (REUTERS/Raul Martinez)

Tras el cónclave que mantuvieron Marcelo Gallardo, Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli, la dirigencia de River se movió para tratar de cumplir con todos los pedidos que realizó el director técnico.

Los mandatarios cerraron las incorporaciones de Agustín Palavecino, David Martínez, José Paradela, Agustín Fontana, Alex Vigo y Jonatan Maidana. Además, renovaron los vínculos de futbolistas clave como Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Franco Armani, Nicolás De La Cruz y Milton Casco, entre otros.

Sin embargo, aún queda pendiente un tema muy importante: la continuidad de Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era del Muñeco. Aunque el delantero colombiano expresó públicamente su deseo de continuar en Núñez, lo cierto es que cuenta con suculentas ofertas para cambiar de aire.

Borré habló sobre su futuro en River

“La verdad que está bastante avanzado (la renovación). Hemos tratado de validarlo de la mejor forma. El club ha hecho un esfuerzo con algunos de los chicos y los refuerzos que trajo. Lo mío está bastante avanzado. Hemos hablado muy bien. Tenemos una buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes”, expresó el delantero tras la victoria por 3 a 0 ante Rosario Central en la vuelta al Monumental. Y luego, añadió: “Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”.

Desde River ya entablaron diálogo con el Atlético Madrid para adquirir un 25 por ciento más de la ficha del futbolista, la cual está tasada en unos 3.5 millones de euros (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017). El club argentino busca pagar dicho monto en dos o tres cuotas. Lo que restaría resolver es su nuevo contrato, donde el valor del dólar es la gran clave en esta negociación.

Ante este panorama, un empresario busca seducirlo para quedar libre (su actual vínculo finaliza en junio de este año) y recalar con el pase en su poder en Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores. El entrenador portugués Abel Ferreira quedó fascinado por su entrega y talento durante la serie de semifinales.

Vale destacar que el Verdao no es el único que intentará sacarle rédito a esta situación y que busca quedarse con la ficha del goleador a partir de mitad de año. El otro interesado en quedarse con sus servicios es el Toronto FC, una de las franquicias canadienses de la MLS de los Estados Unidos.

El nombre de Borré apareció en escena ante la posible marcha de Jozy Altidore, una de las figuras del plantel, donde también se encuentra el argentino Pablo Piatti.

