Horacio Pagani: “No debe existir un ser humano normal que no haya probado alguna vez un porrito”

Velborrágico y sin casete, Horacio Pagani, que cumplió 55 años en el periodismo, habló de todo en el programa Líbero de TyC Sports. Una de sus frases generó polémica: la pronunció cuando se refirió al consumo de marihuana. Admitió haber probado ese tipo de droga y luego dejó una particular opinión acerca de quiénes nunca la consumieron.

“Me ofrecieron drogas. No probé drogas fuerte, un fasito de marihuana sí, para probarla. El otro tipo de drogas me la ofrecieron, pero no acepté. No debe existir un ser humano normal que no haya probado alguna vez un porrito”, reveló el periodista.

Al ser consultado sobre su relación con Carlos Bilardo, sorprendió al contar una invitación suya al por entonces flamante técnico de la selección argentina, en 1983. “Cuando asumió Bilardo, después de Menotti, yo lo invité a él y a todo su equipo a una comida. Me dijo ‘ustedes son amigos de Menotti’. Le dije, ‘sí, somos amigos de Menotti, pero ahora el técnico sos vos’. Para joder, le digo ‘decime cómo formarías tu selección’. Y me dijo, ‘¿contra quién juego?’ Todo mal...

Recordó que hubo un momento en el que tenía mucha comunicación con el Doctor. “Me llamaba a las dos de la madrugada y me decía ‘Mouzo (Roberto), Mouzo, Mouzo, ¿cómo la cruza para la izquierda?’ ‘Qué se yo cómo la cruza para la izquierda...’ Así que tenía una buena relación. Y después se fue rompiendo porque él tenía la idea de que nosotros estábamos comprometidos con Menotti porque lo habíamos defendido a Menotti”. Y agregó que “en el título de Argentina en el Mundial 86, Maradona tiene un 75 por ciento y Bilardo un 25″.

Sobre Marcelo Bielsa, sostuvo que “es un muy buen entrenador, absolutamente inflado por la prensa, inflado hasta el extremo. No llevó a Riquelme al Mundial de 2002. Si vos no llevás al mejor jugador de la Argentina, el tipo más inteligente y mejor jugador, algún problema tenés”. Y contó una anécdota con el Loco: “Cuando lo conocí en la Copa América de Paraguay (1999), fui con el auto por los suburbios y no conocía nada. Llegué al lugar y pregunté, ‘¿el Sr. Marcelo Bielsa?’ Esperé y a los diez minutos vino caminando. Digo, ‘bueno, ahora me dice de ir a tomar un café y charlamos’. Me dice ‘¿le gusta caminar?’ ‘Y, depende la ocasión’, le digo. ¿Sabés lo que era caminar por esos suburbios en Asunción? Estuvimos una hora y media caminando. Me dijo ‘no va a publicar nada de esto’. Segunda vez: ‘no va a publicar nada de esto’. ‘No, no’. Tercera vez, le digo ‘me está rompiendo las pelotas viejo, le dije que no’”.

“El mejor jugador que vi en mi vida fue Diego Armando Maradona, sin ningún tipo de dudas. Yo tengo el mérito de haberle hecho la primera nota, Un sueño de barrilete. Barrilete es palabra mía”, expresó Pagani. Y dio muestras del estrecho vínculo que mantenían: “Viste que dice Coppola que no le gustaba que le tocaran el hombro y yo se lo agarro en una foto”.

También se refirió a un viaje a Las Vegas donde estuvo con Maradona: “En 1981, cuando peleó Tommy Hearns y Leonard, se vinieron Maradona, que jugaba en Boca, con su padre, su representante Cysterpiller y un amigo. Llegaron casi sobre la hora de la pelea y compraron reventa, así que estuvimos juntos. Maradona era la primera vez que iba a Las Vegas. Me preguntaba todo cuando salíamos. En aquel momento era la Ciudad del Pecado…”.

Destacó su idilio por Juan Román Riquelme: “Yo tuve una adoración suprema por Riquelme. Creo que lo inventé yo y tomó dimensión después”, reconoció el periodista de 77 años, que además admitió que “grité los goles de Boca en Tokio” en la final de la Intercontinental de 2000.

Acerca del histórico N°10 azul y oro, agregó que “a mí me gustaba como jugador. Ahora esto no me interesa. Maradona fue el mejor de todos, Messi fue un súper jugador, pero entender el juego como lo entendía Román, solo Zidane, recuerdo. Y otro que entendía muy bien el juego antes de Riquelme era Gallardo”.

Sobre su nuevo rol en la directiva del Xeneize y el Consejo de Fútbol, dejó en claro que “no me gusta. El Patrón Bermúdez está adentro y hace declaraciones como si estuviera afuera”.

En tanto que aseveró que “soy calentón, absolutamente. A veces veo que se me va la mano. Acá (por TyC Sports) se produjo el efecto con Esteban Edul a quien hice famoso con las peleas. La peor es la primera que me ayudó a levantar la popularidad, que fue la de Fabbri (Alejandro)”.

Y por último, tiró la pelota afuera cuando le preguntaron por un color de camiseta: “De chiquito no era hincha de ningún equipo”.

