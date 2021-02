La frase de Maxi Moralez sobre el polémico gol que le dio el campeonato a Vélez ante Huracán en 2009: “Cuando lo discuten, me río”

Maxi Moralez habla del polémico final entre Vélez y Huracán en 2009

Fue la última fecha del campeonato pero para la memoria colectiva futbolera aquella fue una final. Claro, los dos equipos que tenían chances de campeonar se veían las caras en el estadio José Amalfitani de Liniers. Huracán llegaba con 38 puntos y Vélez, dueño de casa al que solo le servía ganar, con 37. El desenlace es conocido: Maximiliano Moralez aprovechó un rebote tras el choque entre Joaquín Larrivey y Gastón Monzón y decretó el 1-0 para el Fortín, que le extirpó el título al Globo sobre la hora.

Pasó más de una década de aquel recuerdo y el protagonista de aquella tarde noche volvió a referirse al histórico partido: “Fue increíble. Una tarde atípica. Fue lindo para nosotros. Para mí fue especial, hermosa”. Sin temor al que dirán, Frasquito declaró en TyC Sports: “ Cuando todavía se lo discute, me ríó. Lo repito siempre. no fue foul”.

El santafesino de 33 años que actualmente milita en el New York City de la MLS y aseguró que tiene la idea de retirarse en el fútbol argentino argumentó por qué cree que Larrivey no le cometió infracción al arquero de Huracán: “En un contexto determinado así, con la cancha mojada, el resbalón que iba tanto Monzón como Larri, aparte quiere sacar la pierna, no es que lo va a buscar. Me río porque para mí están equivocadísimos”.

Maxi grita el gol que le dio el título a Vélez antes de ser expulsado por doble amarilla tras sacarse la camiseta (Foto Baires)

El Enano, que tras la celebración del tanto que probablemente sea el más importante de su carrera profesional se fue expulsado por sacarse la camiseta, recordó además: “Si te buscan excusa de eso, hubo un penal para nosotros a Cubero (por plancha de Chiche Arano) y roja que no se la cobran. O sea hubo más en contra nuestra que de ellos”.

A lo largo de ese certamen el conjunto dirigido por Ángel Cappa desplegó un fútbol lírico que llenó los ojos de propios y ajenos. Pero el Vélez de Ricardo Gareca luchó con sus armas hasta el final y se quedó con la gloria en el epílogo. Maxi opinó que los de Parque Patricios especularon en la última jornada: “Con ese empate ellos estaban ahí, ellos fueron a buscar eso desde el principio. Ellos fueron a buscar el puntito que les faltaba. No es que fueron a buscar el tiki-tiki”.

A la hora de hablar de su inminente retorno a Argentina, no le cerró las puertas ni a Racing ni a Vélez (por otro lado, confesó que de chico era hincha de Newell’s). Y, entre otras cuestiones, recordó cómo Gareca lo retó en su oficina por sus constantes salidas nocturas: “El Tigre me cagaba a pedos. Un día me llamó y me dice ‘yo sé que estás saliendo mucho y que no dormís bien. Que estás siempre en Kiko (el boliche en realidad se llama Kika)’. Lo corregí y cuando le conté después a los pibes se morían de risa”.

