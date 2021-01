Un futbolista de la selección argentina, en la órbita de River

Nehuén Pérez se encuentra actualmente en el Granada de España

River ingresó en la recta final de su cuenta regresiva. Marcelo Gallardo le solicitó al presidente Rodolfo D’Onofrio y al secretario técnico Enzo Francescoli que mantengan la base del equipo para ir en búsqueda de revancha en la Copa Libertadores de este año.

A priori, todo hace indicar que el club millonario está cerca de lograr este objetivo, ya que el libro de pases en las principales ligas de Europa (Francia, Holanda, España, Italia, Inglaterra y Alemania) culminará el lunes 1 de febrero. El que parecía estar próximo a emigrar era Gonzalo Montiel, pero finalmente Villarreal se bajó de la operación en las últimas horas.

Con este panorama prácticamente aclarado, los mandatarios de la entidad ubicada en Núñez ahora intentarán satisfacer el otro pedido del Muñeco: un refuerzo por línea. Entre la larga lista de ofrecidos sobresale un nombre más que interesante para reforzar la defensa, y es el de Nehuén Pérez.

Nehuén Pérez es el capitán de la Sub 23 de Argentina y fue convocado a la Mayor por Lionel Scaloni (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El joven marcador central de 20 años inició su carrera en Argentinos Juniors, pero a mediados de 2018 fue adquirido por el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Primero fue cedido al Famalicão y ahora se encuentra a préstamo en el Granada, una de las revelaciones de La Liga (séptimo en la tabla de posiciones del torneo local, en 16avos de la Europa League -se medirá ante Napoli de Italia- y en cuartos de la Copa del Rey -chocará ante Barcelona-).

Pese a su corta edad, el oriundo de Hurlingham es seguido de cerca por Lionel Scaloni en su renovación de cara al Mundial de Qatar de 2022. El director técnico del combinado nacional lo llevó al banco de suplentes en tres ocasiones en las Eliminatorias: en las victorias ante Perú y Ecuador y en la igualdad contra Paraguay. Además, fue sparring de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y el capitán del equipo Sub 23 de Fernando Batista que logró el Preolímpico de Colombia (sellaron su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio).

No obstante, no parece para nada sencilla su salida de España, ya que es tenido en cuenta por su entrenador, Diego Martínez. Otro nombre que sonó para la defensa es el del uruguayo Mathías Laborda, de Nacional. Sin embargo, las gestiones no pasaron a mayores ya que los de Núñez actualmente tienen el cupo de extranjeros lleno (Roberto Rojas, Jorge Moreira, Paulo Díaz, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré).

Por el futbolista que River realizó más gestiones hasta el momento es el mediocampista ofensivo Agustín Palavecino, quien presiona al Deportivo Cali para facilitar su transferencia (no estuvo en la nómina de convocados que ayer igualó ante Envigado). El Millonario ofreció distintos tipos de préstamos, pero hasta el momento los colombianos parecen mostrarse inflexibles y solamente lo soltarían mediante una venta que ronde los 4 millones de dólares. Además, especulan con una posible oferta del Palmeiras. Una variante es convertirse en socios de Platense, institución que posee el 50 por ciento de la ficha del volante creativo.

