El Pulga Rodríguez se declaró en rebeldía y ya no jugará en Colón: el tajante mensaje a la dirigencia

El duro mensaje del Pulga Rodríguez a la dirigencia de Colón

La situación entre el Pulga Rodríguez y Colón llegó a un punto de no retorno. El delantero, de 36 años, que llevó al Sabalero a la final de la Copa Sudamericana 2019, se plantó y declaró que no volverá a ponerse la camiseta del club de Santa Fe. Y bajó un mensaje tajante en una entrevista con El Litoral. “La decisión es inmodificable. Cuando uno no quiere estar en un lugar es muy difícil que eso cambie. Por contrato el presidente, me puede decir, Pulga, tenés firmado por seis meses más, te tenés que quedar. ¿Me va a pagar para no jugar?”, subrayó.

El atacante ya advirtió que no participará del amistoso que el elenco dirigido por Eduardo Domínguez ante Patronato, pautado para el sábado: “Es un riesgo innecesario”. En su discurso, instó a José Vignatti, presidente de la institución, a que le abra las puertas en buenos términos. “No tengo por qué irme así, me quiero ir bien; como Vignatti me recibió, que me recibió con un abrazo, me recibió dando la mano, que sea de esa forma mi salida”, expresó.

Además, dejó claro que su intención es marcharse como agente libre: “Sería una falta de respeto que Vignatti me pida que deje un dinero, tengo 36 años, no me va a comprar el PSG. Que no vean fantasmas, no es que me quiero ir porque tengo un precontrato firmado. Capaz que me quedo en Santa Fe o me voy a Simoca sin hacer nada”.

.”Mi señora me dice ‘¿por qué nos tenemos que ir?’. Y está bien, porque estamos bien. Pero lo que yo tengo que hacer es mi trabajo y lo tengo que hacer bien. Y si no estoy bien de la cabeza no lo voy a poder hacer bien”, argumentó. “Me vine de Tucumán para ser campeón con Colón, jugué siempre, nunca puse una excusa. No tengo energía, di todo lo que tenía para ser campeón y no se dio. Mi cabeza ya está en otro lado”, concluyó su planteo.

¿Lo dejarán salir a la Pulga? Y si es así, ¿dónde continuará su carrera? ¿O le pondrá punto final? El 19 de enero, en diálogo con D10 Tucumán, había dejado indicios de su pensamiento futuro: “Si llaman, Atlético Tucumán es el lugar que me dio todo. Obviamente que va a tener la prioridad por el tema del llamado, pero si no hay conversación va a ser complicado. Después, esperando a ver qué sale: hay algo dando vueltas, pero queremos esperar un poquito más a ver qué es lo que llega”.

