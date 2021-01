El Pulga Rodríguez quiere irse de Colón: cuál podría ser su próximo destino

El Pulga Rodríguez quiere volver a Atlético Tucumán (Getty).

Los próximos partidos del primer semestre de 2021 serían los últimos de Luis Miguel Rodríguez en Colón de Santa Fe. Así lo admitió el delantero sabalero quien reveló su deseo de partir cuando finalice su contrato el 30 de junio. El objetivo principal será retornar a Atlético Tucumán.

“El año 2020 hasta que llegó la pandemia no fue de lo mejor que veníamos demostrando. Después de la reanudación del fútbol terminamos muy bien la Copa Diego Maradona. Luego de haber disfrutado de ese momento, hoy por hoy pienso en un nuevo destino, en ver qué voy a hacer. La intención es dejar la institución y tratar de buscar nuevos objetivos tanto a nivel personal como en lo grupal”, reconoció El Pulga en diálogo con D10 Tucumán.

Sobre la posibilidad de volver al Decano, aseguró que “ahora me voy de vacaciones, ya el día de mañana empezamos a entrenar para llegar bien a la pretemporada. Si llaman, Atlético es el lugar que me dio todo. Obviamente que va a tener la prioridad por el tema del llamado, pero si no hay conversación va a ser complicado. Después, esperando a ver qué sale: hay algo dando vueltas, pero queremos esperar un poquito más a ver qué es lo que llega”, afirmó.

“De todas formas, todavía sigo de vacaciones y después empezaremos la pretemporada. Hay algunas cosas dando vueltas pero por ahora nada, queremos esperar un poquito más para ver qué propuestas llegan. Creo que hay que buscar nuevo rumbo, no sabemos bien adónde o en qué equipo”, aclaró.

Después, el tucumano evaluó su paso por el club de Santa Fe: “En el momento que me fui de Atlético Tucumán, en Colón tuvimos un 2019 muy intenso, muy movido, fue algo muy lindo haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, pero en el campeonato no estuvimos muy bien, pero se tapó un poco por la Copa Sudamericana”.

Los cuatro golazos del Pulga Rodríguez

El Pulga suele romper los esquemas con sus golazos, pero también con sus buenos gestos. En una nota de Infobae donde se refirió a detalles desconocidos el delantero de Colón se abrió y dejó ricos testimonios.

Días atrás, luego de la victoria de Colón ante Cipoletti de Río Negro por Copa Argentina, se viralizó una foto del delantero con el cuerpo técnico rival: “Fue algo extraño, me acerqué a saludarlo al técnico porque hicieron un viaje muy largo desde Río Negro hasta Entre Ríos”, remarcó.

“Tanto los jugadores como ellos se comportaron excelente y hubo un partido muy limpio, muy tranquilo, ellos con sus armas y nosotros con las nuestras, tratando de llegar a la victoria: la conseguimos nosotros y salió de adentro saludarlos y felicitarlos por el trabajo que hicieron y deseándoles un bien viaje que tenían de vuelta un viaje largo de vuelta”, completó.

El Pulga Rodríguez siempre es noticia. Por sus destellos en una cancha cuando quiebra cinturas y manda a la red la pelota luego de haber eludido a sus rivales. También por sus declaraciones, en este caso, su intención de no renovar con Colón y buscar nuevos destinos, entre ellos, la posibilidad de regresar a Atlético Tucumán.

Seguí leyendo

Pulga Rodríguez, retrato de un goleador humilde: sus días como albañil, el abandono en Rumania y su asombro cuando lo citaron a la Selección

Falcioni es el nuevo entrenador de Independiente: tendría a un histórico como ayudante de campo

Uno por uno, quién se queda y quién puede irse de Boca de cara al próximo torneo y a la Copa Libertadores