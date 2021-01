Qué haría si lo llaman de Boca, si puede ser el sucesor de Gallardo en River y por qué no fue a Independiente: 10 frases de Hernán Crespo

Crespo se refiere a un hipotético ofrecimiento de Boca

Está en el centro de la escena y es un fiel exponente de la nueva guardia de entrenadores del fútbol argentino. Hernán Crespo viene de conseguir su primer título como director técnico luego de lograr la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. El ex delantero dejó interesantes conceptos sobre su futuro. Desde cómo manejaría un eventual ofrecimiento de Boca, si puede tomar el lugar de Marcelo Gallardo en River y por qué no se concretó su llegada a Independiente.

Surgido en las divisiones inferiores del Millonario, donde fue campeón del Torneo Apertura 1993 y de la Copa Libertadores 1996, dejó en claro su postura sobre Boca. “Yo no excluyo a nadie. Sí es lógico que hay uno que no podría dirigirlo y creo que tampoco me lo propondrían porque me conocen”, respondió sin mencionar de forma tácita al Xeneize. Aunque aclaró: “Si a alguno se le ocurre y me lo quiere proponer lo escucharía por respeto y curiosidad para saber qué se les pasó por la cabeza”.

Ante la recuerdo de que Daniel Passarella (lo hizo debutar en Primera), también referente de River y que estuvo cerca de dirigir a Boca con un preacuerdo con Mauricio Macri, sostuvo: “Bueno está bien, Daniel es Daniel y eso tampoco pasó así que estamos hablando de algo hipotético. Puede pasar, yo no voy a andar evaluando las decisiones de los demás”.

Respecto de la posibilidad de hacerse cargo del banco de River una vez que emigre Gallardo, indicó: “Me siento el técnico de Defensa. Lo pensaba antes e imaginate ahora en tiempo de pandemia: hay poco para proyectar, hay que pensar en el ahora y no hacer futurología. Disfruto el presente y el tiempo dirá”.

Crespo se refiere a la posibilidad de dirigir a River

“Hubo muchos sucesores de Maradona… Hay gente única e irrepetible. El que venga después de Gallardo tendrá su personalidad y nadie lo va a suplantar. Hicieron cosas muy grandes, lo que logró Marcelo fue algo muy importante y el que vendrá hará lo que crea será lo mejor”, completó sobre el tema River el actual DT del Halcón en una charla con el programa Presión Alta (TyC Sports) y

Independiente

“Cuando en el mundo del fútbol se quiere a un jugador o en este caso a un cuerpo técnico, hay tres partes que quieren querer que las cosas pases, respetando tiempos y formas: el entrenador y los dos presidentes. Si alguna de las partes no desea ni siquiera empezar un diálogo, es imposible que suceda. En ningún momento hubo diálogo y ni el presidente me dijo algo a mí. Supe que se hablaba, pero mi prioridad era focalizarme en Defensa”.

Crespo explica por qué se plasmó su llegada a Independiente

Futuro cercano

“Después de que terminen las temporadas, se hablará con el presidente y se discutirá qué se puede hacer. Nos vamos a tomar unos días de vacaciones, me voy a Italia un par de días y después hablaremos de futuro, y cómo organizarnos para ver cómo podemos ser competitivo”.

“Estaré en Defensa el tiempo que hoy dice, que es junio, si en el medio pasan cosas lo hablaré con el presidente”.

Inicios como DT

“Quizás lo más complicado era esto, una situación casi nueva. Es cuestión de saber adaptarme”.

El fútbol argentino

“Te da una gimnasia enorme. Te tenés que adoptar a todo, si perdés un par de partidos te ponen con las patitas en la calle… Yo ya sé lo que es vivir en Europa y estar en un equipo grande, si quiero repetirlo tengo que empezar por el mejor gimnasio, que es el fútbol argentino”.

Hernán Crespo debutó en Primera con 18 años y en su primer torneo ya fue campeón. En su segunda temporada completa en el fútbol argentino ya consiguió un título y a nivel internacional, llevando a Defensa y Justicia a su hora más gloriosa.

Seguí leyendo

“Mi hijo se muere por jugar en River”: la frase del padre de Pol Fernández a un allegado de Gallardo que revolucionó al mundo Boca

Giro inesperado en el pase de Marcos Rojo: el llamado de Gallardo que se interpone en su llegada a Boca

El drama de Patota Morquio, el ex futbolista que busca trabajo en las redes sociales: “Me llevaron preso porque mi perro arañó a mi mamá”