La conferencia más autocrítica de Russo tras la decepción en la Copa: “En Boca, llegar a una semifinal y quedar afuera no es lo lógico”

Conferencia de prensa de Russo

Miguel Ángel Russo no anduvo con vueltas en la conferencia de prensa posterior a la dura derrota ante Santos. Boca había sido goleado instantes previos por 3 a 0 y se había despedido de la Copa Libertadores en semifinales.

“Hemos cometido errores que normalmente no estábamos acostumbrados a cometer y este tipo de circunstancias pesan mucho”, fueron las primeras palabras del DT xeneize. “La idea era jugar de igual a igual, como lo hemos venido haciendo en todo este torneo y es la primera vez que le hacen tantos goles, eso no pasó ni de local ni de visitante. Mucho no hay que decir. Soy el responsable, me hago cargo de todo y nada más”, agregó cuando le preguntaron por el resto físico.

La fuerte autocrítica continuó cuando a Russo lo consultaron si se había equivocado en el armado del equipo. “Me hago responsable de todo, como siempre lo he hecho. Indudablemente que ahora, con el resultado puesto, seguramente hay otras situaciones que alguno evalúa”.

Miguel Angel Russo entrenador de Boca (REUTERS/Andre Penner)

“Hemos tenido errores que el rival aprovechó muy bien y que nos han costado goles y nos ha costado acomodarnos después dentro del partido”, continuó Russo. “Uno no se va bien, esta derrota duele, y más en una semi donde estaba abierta. Sabíamos de las posibilidades que teníamos y nos costó muchísimo”, manifestó.

Y para terminar, una declaración que pinta perfecto cuál es el objetivo de Boca cada año. “Es una Copa... y no tengo excusas ni nada. En Boca, llegar a semi y quedar afuera no es lo lógico. Uno busca más cosas”.

