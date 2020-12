Russo ya piensa en River: el probable equipo de Boca y la sorpresa que analiza incluir entre los titulares

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. EFE/Marcelo Endelli/Archivo

Boca tuvo un cambio radical en los últimos días. De haber estado al borde de la eliminación de la Copa Libertadores dos veces, eliminó a Inter en los octavos desde los penales y contra Racing dio vuelta la serie para avanzar a semifinales, a sumar tres triunfos en fila para seguir en carrera por el título continental y también por la Copa Diego Maradona, que lo tiene como líder de la Zona Campeonato A.

Y justamente por la cuarta fecha del Grupo A, el Xeneize jugará el próximo sábado ante River, desde las 21:30 en la Bombonera. Será un encuentro crucial en las aspiraciones de ambos de clasificar a la final del certamen local. El equipo de Miguel Ángel Russo aventaja por un gol de diferencia al de Marcelo Gallardo, que sufrió bajas sensibles en las últimas horas. A los tres lesionados, Fabrizio Angileri, Milton Casco y Paulo Díaz, le sumó la sorpresiva partida de Lucas Pratto al fútbol de Holanda.

Boca vs Huracan

El panorama en la vereda de enfrente es totalmente diferente. Así como viene en racha por los triunfos ante Inter, Independiente (Copa Diego Maradona) y Racing, recuperó varios jugadores, como el caso de Wanchope Ábila, autor de dos goles ante Huracán justo en el duelo que marcó su retorno luego de una inactividad de varios días por lesión. O la vuelta al gol de Franco Soldano, quien fue clave en la remontada sobre la hora ante el Rojo, para el triunfo mediante el gol con el tiempo cumplido de Edwin Cardona.

Los dos centrodelanteros pelean por un lugar en el equipo que planea Russo de cara al Superclásico del próximo sábado 2 de enero. Por la cabeza del entrenador pasa en disponer un once con mayoría de titulares, teniendo en cuenta que vienen de descansar en el último encuentro ante Huracán. De esta manera, llegarán con rodaje al duelo del miércoles 6, como local ante el Santos, por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

A diferencia de River, que como lo adelantó Gallardo utilizará una alineación alternativa ya que su objetivo será el duelo ante Palmeiras por el torneo continental, Boca irá con el mejor equipo. Es decir que volverá la columna vertebral integrada por Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzano y Carlos Tevez. Por supuesto a ellos habrá que sumarles a Leonardo Jara, Lisandro López y Frank Fabra en la defensa, a Eduardo Salvio y Sebastián Villa como carrileros y una duda en el mediocampo por el estado físico de Diego González.

Boca vs Racing - Cae Pulpo González y luego del cambio, llora por la lesión

Vale recordar que el Pulpo sufrió una molestia muscular en el encuentro ante Racing y debió ser reemplazado tras un gran primer tiempo. En caso de que no llegue de óptima forma, o el cuerpo técnico decida no arriesgarlo, entra como opción Nicolás Capaldo, con quien viene peleando el puesto.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a especularse la chance de que Alan Varela, una de las figuras del partido ante Huracán, forme parte del equipo titular. El juvenil, junto con Gastón Ávila y Ezequiel Zeballos, cumplió con creces y se anota en la carrera para jugar ante River. Sus características similares a las que pregona Miguel Ángel Russo, que tras la pérdida de Pol Fernández parece haberlas suplido con el Pulpo González, le permiten a Varela pelear por un lugar.

Alan Varela tiene 19 años y nació en Isidro Casanova. Arribó a Boca en 2012, desde la filial del Barcelona que en ese momento funcionaba en Buenos Aires y tenía un acuerdo con el Xeneize. A mediados del año pasado realizó su primera pretemporada, junto a sus espejos Wilmar Barrios y Nahitan Nández, como él mismo lo reconoció.

“Mis compañeros me dan toda la confianza y juego como en el entrenamiento. Me gusta tener mucho la pelota y hacer jugar a mis compañeros. Yo trato de acomodarme con el que me toca jugar”, expresó Varela en diálogo con TNT Sports al término del partido ante Huracán, que arrojó muy buenos números personales. El juvenil dio 77 pases con una efectividad del 95%. Además, robó once pelotas y tuvo cuatro intercepciones.

“Sería un sueño poder jugar contra River, tengo que hacer fuerza para estar. Voy a entrenar al 100% para poder estar”, cerró con timidez, pero con la convicción de que hará todo lo que esté a su alcance para poder jugar el Superclásico.

