Mascherano reveló qué condiciones evaluará Lionel Messi para definir su futuro

Mascherano sobre el futuro de Messi

Luego de 43 días de haberse retirado de la práctica profesional, reapareció en escena Javier Mascherano. El ex mediocampista, en diálogo con el programa Líbero (TyC Sports), habló sobre la particular temporada que atraviesa Lionel Messi, su amigo y ex compañero en la selección argentina y en el Barcelona. Valoró su actitud en un momento que no es el mejor del equipo culé y analizó cuáles podrían ser las perspectivas de su futuro. Además, cómo ve a la Pulga en el equipo nacional. Y profundizó las razones por las que colgó los botines el mes pasado.

Sobre el presente de Messi en su club, sostuvo que “cuando pongo al Barcelona sigo viendo a ese jugador diferente. Obviamente que el juego no es el mismo, pero en el plano individual de Leo, sigo encontrando las mismas acciones que lo han hecho tan grande. Hoy poniéndose el equipo más en la espalda, tratando de llevar esto adelante, sabiendo que no es una situación fácil, posiblemente uno de los pocos años donde él ha tenido que vivir una situación así en el Barcelona, pero tampoco le ha dado la espalda a la situación. Ha estado presente en cada uno de los partidos y esa es una actitud de que sos el mejor, no solo cuando las cosas van bien. Si no también haciéndote cargo, quizá en un momento en el que no estaba acostumbrado a tener. Le ha puesto el pecho a la situación y no se ha borrado en ningún momento. Viene jugando desde hace tiempo y lo ha hecho con alguna que otra molestia. Eso es un ejemplo de él como deportista y lo hace más grande porque podría decir ‘este año que las cosas no van demasiado bien, miro para otro lado’ y sin embargo es la primera bandera, está ahí, en la primera fila”.

Mascherano sobre la actual temporada de Messi en el Barcelona

Respecto de cómo ve al rosarino la selección argentina, analizó que “encontró una regularidad con una base de jugadores importantes, siete y ocho, no sé cuántos serán, pero se afianzaron de muy buena manera. Y ese rodaje que han tenido durante estos dos años y el inicio de la Eliminatorias, que ha sido bueno, hizo que él se sienta cómodo, en un lugar donde las cosas funcionan, donde el contexto y las cosas lo ayudan, hace que pueda relucir aún más. Me imagino que en su cabeza está la Copa América y Qatar. Buscará la mejor opción para llegar de la mejor manera, no me cabe ninguna duda de eso. Está claro que eso va a jugar un rol importante”.

Mascherano es uno de los que más conoce a Messi y también habló sobre cuál podría ser su futuro: “Acá entran otros factores como lo familiar, dónde él va a querer radicarse. Muchas veces se lo ve al jugador como un individuo y nosotros somos parte de un grupo que es la familia. Ahí tenés hijos de determinada edad donde moverlos de un lado para el otro no es tan fácil. Yo me fui a China dos años solo... Habrá que ver. Leo siempre ha manifestado sus ganas de jugar en el fútbol argentino y habrá que ver si están las condiciones dadas. No he hablado de eso con él. Es muy inteligente para decidir y seguro que ofertas no le van a faltar. Él decidirá y sobre todo qué es lo que quiere no solo a nivel personal sino a nivel deportivo, si quiere seguir intentando ganar alguna otra Champions. Es difícil ponerse en el lugar de él porque él está en otro nivel. Creo que él sabrá”.

Además, le dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona: “Diego fue una persona muy importante en mi vida. Me dio la capitanía de la Selección con solo 24 años. Con todo lo que eso conlleva. Haber confiando en mí, alguien que fue capitán de la selección argentina durante tantos años, ni hablar como jugador... Me quedo con el hecho de haber conocido a Diego, no a Maradona. Haberlo conocido en profundidad en todo ese proceso que duró en la selección mayor. Que era una persona muy bondadosa, que daba todo sin recibir nada a cambio. Por eso nos van a seguir sorprendiendo anécdotas suyas. Tenía un aura especial. Cuando hablabas con él había algo que lo iluminaba diferente a los demás”.

Mascherano sobre Diego Maradona

Mascherano, que jugó su última etapa en Estudiantes de la Plata, dio más detalles de su retiro. “Cuando volví después de la pandemia me di un tiempo para ver cómo venía. Igual ya lo tenía decidido y había hablado con el club para retirarme a final de año. El momento de la decisión final fue tras el partido. Sentí que ya no vivía la profesión como la había vivido antes. Sentí que ya me costaba. Tuve sensaciones raras a la hora de competir. Entonces terminó el partido, llegué al vestuario y dije ‘para qué seguir alargando esto si ya no lo siento’. No tiene sentido faltarle el respeto al club, a mis compañeros ni al entrenador, si no puedo dar el ciento por ciento que a mi manera de entender hay que dar”, aseguró sobre su último cotejo disputado el 15 de noviembre ante Argentinos Juniors, en la cancha del Pincha.

“Está claro que me estaría equivocando si pretendía competir en las mismas condiciones que un chico de 20 años. Eso futbolísticamente es imposible. Lo que te da la seguridad de la experiencia es saber para dónde va cierta jugada o saber sobrepasar ciertos momentos. Pero querer competir físicamente a la altura un chico de 18 o 19 años, eso es imposible. No tenía nada que ver con eso (mental), sino con la realidad de sentir que no le estoy dando el ciento por ciento; esto para mí hay que vivirlo así. El fútbol durante toda mi carrera fue una elección de vida, y ya tener la sensación de que en algunas cosas te dé lo mismo, no me gustaba y creo que ahí fue un punto de quiebre”, aclaró.

Mascherano sobre su retiro

“Cuando terminó el partido hablé con el Chavo (Desábato), después con mis compañeros y les pedí disculpas si alguna vez fui ‘rompe quinotos’ o pesado. Hablé con Sebastián (Verón), obviamente, que era una decisión personal que no tenía que ver ni con lo deportivo ni con el club. Que son sensaciones mías y que tengo derecho a decidir cuándo y cómo terminarla, nada más. Obvio que me hubiese gustado que sea de otra manera, pero a veces uno no elige el final y el final es el que es. No hay por qué forzarlo. Por lo menos yo vivo las cosas de manera natural. Tampoco creo en los finales de película y al día de hoy pienso que fue correcta la decisión”, aseveró.

Respecto de su futuro concluyó que “no tengo la mejor idea de lo que voy a hacer. Después veremos. Se tendrá que dar de manera natural de sentir si están las condiciones dadas para arrancar a ser entrenador. No sé en qué rol ni dónde. Pero bueno, veremos. Recién llevo poco más de mes y medio retirado así que estoy reacomodando un poco mi vida y disfrutando de cosas que no había hecho nunca o que tenía muy poco tiempo para hacerlas y ahora lo tengo”.

