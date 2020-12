Boca buscará superar a Inter de Porto Alegre y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca ganó en la ida ante Inter en Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)

Desde las 21.30, Boca recibirá a Inter de Porto Alegre por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido, que tendrá el arbitraje del chileno Roberto Tobar, se podrá seguir por ESPN 2.

El equipo de Miguel Ángel Russo llega con ventaja a la revancha: hace una semana, se hizo fuerte en el Beira Río y se llevó una victoria valiosa gracias al tanto de Carlos Tevez, que le rindió un tributo especial a Diego Maradona y festejó el único gol del encuentro mostrando una camiseta que el propio ícono del fútbol mundial usó en su paso por Boca.

El Xeneize tiene dos resultados a favor para avanzar a la próxima instancia del certamen internacional. Es que con una nueva victoria o un empate, el equipo argentino se clasificará para disputar la serie de cuartos de final de la Libertadores frente a Racing, que dejó en el camino al campeón de la edición 2019, el Flamengo.

De cara al partido de esta noche en la Bombonera, Russo planifica incluir a los mismos once titulares que disputaron la ida en Brasil. Después de la igualdad ante Talleres en Córdoba por la Copa Diego Maradona, que le permitió al Xeneize sellar su pase a la Fase Campeón, el entrenador dispondrá de todos los jugadores excepto Ramón Ábila , quien sufrió una contractura ante el conjunto cordobés que demandará unos diez días de recuperación.

De esta forma, la alineación de Boca que buscará el pase a los cuartos de final de la Libertadores será con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Tevez.

Por su parte, el rival del club de la Ribera recuperará a varios protagonistas que no fueron de la partida en Porto Alegre. El DT Abel Braga, que no pudo dirigir en Brasil por haber contraído coronavirus, se recuperó y estará en el banco de suplentes. El técnico de 68 años dio negativo al test el viernes pasado, pero no dirigió por prescripción médica el fin de semana en el empate 2-2 ante el Atlético Mineiro por una nueva jornada del campeonato Brasileirao.

Los otros que superaron al COVID-19 y están dentro de la convocatoria serán el delantero Caio Vidal y el defensor Matheus Jussa. Ambos están disponibles, los mismo que Edenilson, volante por derecha que recuperaría su lugar entre los titulares para buscar dar vuelta la serie en La Boca.

El vencedor de la serie se enfrentará a Racing el próximo miércoles 16 de diciembre en el duelo de ida por los cuartos de final de la competición. Es importante recordar que si el que avanza es Boca, el duelo inicial se disputará en el Cilindro de Avellaneda, mientras que si los que pasan de ronda son los brasileños serán ellos los que disputen de local el primer encuentro.

Posibles formaciones

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

Inter de Porto Alegre: Marcelo Lomba; Rodinei o Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta y Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick y Andrés D’Alessandro; Yuri Alberto y Thiago Galhardo. DT: Abel Braga.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 21.30

Estadio: La Bombonera

TV: ESPN 2