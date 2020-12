Marcelo Gallardo sorprendió con una frase poética para ilustrar su tristeza por la muerte de Maradona

Gallardo y una definición poética de Maradona

River le ganó 1-0 a Atlético Paranaense y avanzó con justicia a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo alimentó su fama como timonel en los cruces mano a mano al acumular un 82% de eficacia. Sin embargo, en la conferencia de prensa post partido, en el ambiente se respiró tristeza. La muerte de Diego Maradona fue un golpe duro para el mundo del fútbol y para el Muñeco en particular.

Para el ex enganche, Pelusa fue un espejo. Y hasta un respaldo. Siempre recuerda cuando falló un penal con la camiseta de la Selección en el estadio de Quilmes y el público, a modo de reprobación, comenzó a cantar “Maradó, Maradó”. Al día siguiente, cuando intentaba reponerse del mal trago, sonó su teléfono. Era Diego, para apoyarlo. Un gesto que el ahora renombrado DT jamás olvidó.

Pues bien, Gallardo concurrió al velatorio en la Casa Rosada. Y en la primera práctica del plantel millonario post muerte del Diez, armó una charla extensa para poner en valor la figura del ex capitán del seleccionado ante sus dirigidos.

Y tras la victoria contra los brasileños, Maradona reapareció, indeleble, en sus palabras. Para recordarlo, sorprendió con una frase poética que se transformó en viral. “Sentí un estado de tristeza muy profundo, muy grande. Para mí, ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño, me llevó a conectarme con el fútbol de una manera especial y lo voy a recordar como lo que fue, como una persona que me dio ganas de amar el fútbol. Traté de estar cerca en su despedida, que me resultó de mucha tristeza y traté de acompañar a su familia, fueron unos días muy tristes, lo siguen siendo, porque no es fácil asimilarlo”, concluyó, visiblemente emocionado.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE GALLARDO

El cambio de esquema: regresó al dibujo con tres en el fondo

“Consideré que era una muy buena opción jugarlo así el partido. De esa manera, el equipo se adapta a distintos sistemas. Me importa el funcionamiento, el primero tiempo fue muy cortado, disputado, y no había posibilidad de jugar”.

La superioridad en los 180 minutos

“Después tomamos el control, el espacio y tuvimos más dominio del juego. Hicimos méritos para ganar el partido claramente. No era fácil, pero en la serie hicimos muchos méritos para pasar, por ahí el vuelo futbólistico no fue el mejor”.

La falta de gol que viene evidenciando

“Nos está faltando un poquito de efectividad, pero en Copa Libertadores no es fácil. No sé cuántos equipos dominan en toda la serie como lo hicimos nosotros. Cuando te toca así, tenés que estar sereno, tranquilo, porque en algún momento íbamos a poder encontrar los espacios. Esto es fútbol, a veces entra y en otras no entra. Y tenés enfrente a un arquero que tiene una buena noche”.

