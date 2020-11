Martín Palermo vuelve a dirigir: su nuevo club utiliza una camiseta igual a la de River

Martín Palermo abandona su rol de columnista televisivo para volver a dirigir: el jueves viaja a Chile para asumir la conducción del primer equipo de Curicó Unido. “Está peleando el torneo. El mensaje de los dirigentes es que se proyectan a eso, a que el equipo se clasifique a un torneo internacional por primera vez en la historia. Es una linda iniciativa para cualquier entrenador. Uno en general no llega para salvar situaciones o cuando el equipo está complicado; en cambio, esta vez, hay que encaminar el trabajo”, explicó en diálogo con el programa F360, por ESPN 2.

En efecto, el nuevo hogar del Titán, de 47 años, está en la quinta colocación con 31 puntos, a 14 del líder Universidad Católica. El ex delantero tendrá a Roberto Abbondanzieri como ayudante de campo y se encontrará con varios conocidos en la plantilla, como el uruguayo ex Independiente Diego Viruta Vera y los argentinos Leonel Galeano, Martín Cortés y Sebastián Jaime. Curicó se ubica a 200 kilómetros de Santiago, la capital trasandina. “Cuando me llamaron, me puse a investigar un poquito. Estuve hablando con Diego Churín (atacante al que dirigió en Unión Española) y me dijo que es una ciudad que lo trató muy bien. Es característica por sus viñedos”, amplió el hombre surgido de la cantera de Estudiantes de Las Plata.

“Hay un buen complejo de entrenamiento”, añadió, como otro ítem que lo motivó a volver a los bancos de suplentes, luego de su experiencia en Pachuca de México y que se le cayera la oportunidad de desembarcar en Olimpia de Paraguay. El trabajo de campo realizado antes de aceptar la propuesta develó un detalle que, seguramente, no le gustó. Máximo goleador histórico de Boca, partícipe fundamental en 14 títulos de la institución (ocho de ellos internacionales), Palermo dirigirá a Curicó, cuya camiseta plantea un choque de sensaciones.

Palermo habló de su nuevo equipo, que usa la camiseta de River

“¿Cómo es la camiseta de Curicó?”, le preguntó Gustavo López, conductor del ciclo televisivo. “Es la de River”, respondió, resignado. sus compañeros de show buscaron respaldarlo, subrayando que también es similar a la de la selección de Perú, o que el escudo tiene líneas verticales como los de Estudiantes de La Plata o Unión, pero el Titán sabe que deberá acostumbrarse a la casaca titular de su flamante desafío.

Sin embargo, advirtió que no incide en su enfoque profesional. Y advirtió que en el museo de 400 camisetas que posee en una oficina tiene tres de River: “La de (Matías) Almeyda, una de (Diego) Buonanotte y creo que una que cambié con el Burrito Ortega”.

“Hemos contratado los servicios del señor Martín Palermo y su cuerpo técnico para hacerse cargo de la dirección técnica de nuestro plantel profesional de fútbol hasta el fin de la temporada 2021. El club reafirma el compromiso de trabajar por nuestros objetivos deportivos y confía en que las capacidades profesionales de Martín Palermo nos llevarán a cumplirlos”, reza el comunicado de Curicó Unido en el que confirmó la llegada del ex ariete.

