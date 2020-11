Martín Palermo reveló cuáles son los cinco tesoros en su museo de 400 camisetas: ¿qué casaca de River tiene su lugar?

Martín Palermo describió las mejores camisetas que tiene en su museo

Desde su rol de panelista del programa F360, por ESPN, Martín Palermo se propuso describir el museo de 400 camisetas que posee “en una oficina”. Gustavo López, conductor del ciclo, lo desafío a elegir las cinco casacas más especiales y el Titán, de 47 años, aceptó. Los tesoros en posesión del ex delantero, ídolo de Boca, generaron una revolución entre los fanáticos en las redes sociales. Además, el ahora director técnico reveló que posee una casaca de River en su exhibición.

Así, el ex N° 9, cuyo último trabajo como entrenador fue en Pachuca de México, enumeró sus camisetas preferidas. Y las historias detrás de las mismas. “Tengo la de Diego (Maradona), de un partido Estudiantes-Boca en el año 97. Ganamos 2-1 en la Bombonera y la cambiamos”, fue la primera que describió. “También una de Messi, del Barcelona", añadió.

“Tengo la de Ronaldo, el brasileño. La cambié estando en España, cuando estaba en Real Madrid”, puntualizó una de las predilectas. ¿Cómo accedió a tamaña gema? “Estaba en el Betis, y Denilson y Marcos Assunção eran mis compañeros y les pedí que me ayudaran”, narró el ardid para conseguir la camiseta.

“También tengo de (Patrick) Kluivert, y la de (Fernando) Morientes”, completó el top 5. La del ex delantero del Real Madrid tiene un valor profundo para los Xeneizes: “Es del partido de la Intercontinental. Me quedé con una y la otra la canjeé con él”. Aquel 28 de noviembre de 200, en Japón, Boca le ganó 2-1 al Merengue, con dos goles de Palermo a los tres y seis minutos del primer tiempo. Roberto Carlos descontó, pero los dirigidos por Vicente del Bosque no alcanzaron a revertir el score.

El Titán siguió ofreciendo detalles de su museo, sobre todo de casacas especiales. En ese lote colocó la de su gol a Perú bajo la lluvia en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 y... Una de River. “Tengo una de Almeyda del 97, la cambié estando en Estudiantes”, confesó. Eso sí, desde que pasó a Boca, se impuso una regla, por respeto a la institución en la que se transformó en el máximo goleador de la historia. “No cambié nunca en un Superclásico”, aseguró.

Palermo también comentó que, como se transformó en coleccionista de casacas, también fue generoso con los rivales. “Mientras estuve en Boca nos daban dos camisetas por partido, y siempre que podía entregaba las dos”, concluyó.

