Sorpresa en Boca: el novedoso esquema que probó Miguel Russo para visitar al Inter de Brasil

(Foto: Boca Juniors)

Miguel Ángel Russo sorprendió en la práctica vespertina de este lunes con un esquema inusual: 5-4-1, que puede convertirse en un 3-4-3 en ataque. El entrenador de Boca prepara el equipo que visitará este miércoles a Inter de Porto Alegre, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 con televisación de ESPN.

El Xeneize viene de dos derrotas consecutivas por la Copa de La Liga Profesional, cayó ante Talleres y Lanús, ambos en la Bombonera, y el DT busca variantes para tratar de que el equipo que tuvo un gran rendimiento en la fase de grupos del certamen internacional no decaiga. Russo probó una línea de cinco defensores compuesta por: Julio Buffarini y el colombiano Frank Fabra, como laterales volantes, Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz, como marcadores centrales.

Lo llamativo se originó en la ofensiva, ya que el que salió del equipo titular fue Franco Soldano y la única referencia de ataque fue Carlos Tevez. Por supuesto, se trató de un ensayo y no todo está definido.

Toto Salvio se recuperó de un desgarro y podrá ser de la partida. Russo analiza si incluirlo entre los titulares o no (@BocaJrsOficial)

Otra de las dudas del entrenador se debe a la situación de Eduardo Salvio, quien se recuperó de un desgarro y aunque está en condiciones de jugar, el DT hasta el momento no se decidió si incluirlo desde el arranque. En el caso de que Toto no sea arriesgado y comience desde el banco de los suplentes, Sebastián Villa ocuparía su lugar en el once.

Así las cosas, la probable formación de Boca para visitar a Inter sería con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Sebastián Villa o Eduardo Salvio, Carlos Tevez y Edwin Cardona.

Si finalmente se decide por no improvisar el esquema, y mantener el 4-2-3-1 que mutó tras la salida de Guillermo Pol Fernández, el equipo formaría con: Esteban Andrada; Julio Buffarini; Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa; y Carlos Tevez.

Si Toto Salvio no juega desde el inicio, este equipo se presentaría con Franco Soldano como centrodelantero, pasando Villa a la derecha y Edwin Cardona a la izquierda del ataque.

Seguí leyendo :

Russo confirmó la recuperación récord de Salvio, fue tajante sobre Pol Fernández y reclamó: “Perdimos dos partidos y parece que hubiéramos perdido siempre”

“Hacete el loquito y te damos un tiro en cada pierna”: a 14 años de la apretada barra más feroz al plantel de Gimnasia para que dejara ganar a Boca

Lo celebró Maradona: el increíble gol que erró Patronato en los últimos minutos del partido ante Gimnasia