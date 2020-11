Acusan a Francesco Totti de intentar “robarse” a una de las joyas del fútbol argentino: “Me terminé peleando”

Totti y Matías Palacios, con la casaca de la selección argentina

Matías Palacios es una de las máximas promesas del fútbol argentino. Con 16 años, se transformó en el jugador más joven en debutar en San Lorenzo, es una de las debilidades de Pablo Aimar, y se destacó en las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Eso provocó, por caso, que el Ciclón recibiera varias ofertas para venderlo a pesar de su corto recorrido. “Han venido clubes a preguntar por Matías, cuál es la cláusula, por cuánto puede salir del club. Esto viene desde hace rato. Desde cuando vino el Genoa de Italia, que hizo una oferta de seis millones de euros y San Lorenzo no quiso dejarlo ir. Nosotros estábamos de acuerdo porque era muy chico y seguimos apostando al club”, detalló Eduardo, papá del enganche y de Julián Palacios, su hermano, también con experiencia en el plantel profesional azulgrana.

En diálogo con el programa radial San Lorenzo de América, el progenitor de las promesas reveló que incluso lo tentaron con arrebatárselo al Ciclón, algo que rechazó: “Han pasado un montón de cosas con Matías, hasta nos propusieron sacarlo por la patria potestad, pero en el club han tratado a Matías y a Julián como si fueran sus hijos”, explicó los valores en los que se respaldó para tomar las decisiones sobre el futuro del enlace. “Hubo algún equipo de Italia, y el Almería de España, que lo quisieron llevar”, agregó el también ex jugador y entrenador en La Pampa.

Pero también una estrella de talla mundial quiso sumar al menor de los Palacios a su staff. Se trata de Francesco Totti, ex fantasista de la Roma y la selección de Italia, hoy encumbrado representante de jugadores, que ya incorporó a su equipo a promesas argentinas, como Mateo Retegui, delantero de Boca, hoy a préstamo en Talleres de Córdoba. El intento terminó mal.

El padre de Matías Palacios reveló por qué rechazó a Francesco Totti como representante

“Con Totti me terminé peleando. Nosotros somos del Interior y somos muy transparentes, confiamos mucho en la gente. Tenemos un representante allá (en referencia a Eruopa), confiamos en él y en la empresa Eleven, que tiene al Kun Agüero”, sorprendió Eduardo. “A Totti le dije que si había una propuesta para Matías, que la trajera al club para analizarla juntos. Yo le doy la prioridad a que la oferta llegue al club y que no les endulcen los oídos a los chicos, porque por ahí las chances no se concretan y los que los tenemos que aguantar somos nosotros, la gente que los rodea, los que los quieren bien. Porque se ilusionan y hay que levantarles el ánimo”, amplió cómo fue el primer contacto de la familia con el internacional italiano.

“Ellos querían representar a los chicos y les dije que había un representante; les dije que no. Y después le empezaron a llenar la cabeza a Matías, a ponerlo en contra mío, le decían que yo no lo dejaba ir a Italia con ellos. Lo quisieron poner en contra mío y me enojé, los traté un poquito mal”, concluyó un relato el papá de los mediocampistas ofensivos, que no tuvo una buena experiencia con la leyenda de la Roma.

Palacios integra la nómina de convocables de Fernando Batista para el Sudamericano Sub 20 de 2021, que está previsto que se dispute en Colombia, del 2 al 27 de febrero. También integra la plantilla que dirige Mariano Soso en San Lorenzo: acumula tres partidos en la élite (dos por liga y uno por Copa Argentina).

SEGUÍ LEYENDO:

Una de las máximas promesas del fútbol argentino, a un paso de jugar en el Manchester City: “Las charlas están bien encaminadas”

Sorpresa en Boca: una selección vendría a la carga por Miguel Ángel Russo para buscar la clasificación al Mundial de Qatar

Barcelona ya no es una zona de confort: Messi se siente visitante en su propia casa y escuchará las ofertas para irse del club