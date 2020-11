Después de haber renunciado, Gabriel Pellegrino decidió continuar como presidente de Gimnasia

Pellegrino, junto a Maradona, factor fundamental para que lograse la reelección (Foto NA)

En medio de la incertidumbre por la salud de su entrenador Diego Maradona, Gimnasia vivió una crisis institucional. El presidente Gabriel Pellegrino, justamente quien llevó al Diez al Bosque, presentó su renuncia por diferencias con sus pares, en una reunión que los testigos describen como “acalorada”. Luego, la envió por escrito. Sin embargo, la Comisión Directiva no se la aceptó. Y esta tarde el Tripero emitió un comunicado para anunciar que “continúa el presidente Pellegrino”.

“La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata les informa a sus socias y socios, y al público en general, que el presidente Gabriel Pellegrino continuará al frente de nuestra Institución. La decisión se tomó en el marco de una nueva reunión de Comisión Directiva donde se dialogó, se aclararon diferencias y se renovó el esfuerzo colectivo de cada uno de los integrantes que la conforman en seguir construyendo el Gimnasia que todos queremos”, reza la comunicación que el club compartió en sus redes sociales.

“Hay una intención de renuncia, lo dijo en una reunión. Yo no estaba en la reunión. Estamos todos al tanto y charlamos, esperando para ver si es o no definitivo. Queremos saber qué fue lo tan fuerte que pasó, porque llamó la atención”, había blanqueado el vicepresidente Raúl Tassi el martes, luego de una noche de lunes en la que Pellegrino había dado el portazo. Luego, el propio dirigente, que ganó la reelección con el apoyo explícito de Maradona, ahondó en la determinación, que luego dio vuelta.

“Renuncio por la incapacidad personal de unir al grupo. Estaba haciendo más de psicólogo que de presidente y me cansé”, anunció ayer en diálogo con radio La Red. “Estábamos discutiendo chiquilinadas. A mí ya no me convence nadie”, subrayó. Pero lo convencieron. Las diferencias, según había trascendido, tenían relación al manejo del fútbol juvenil.

¿La continuidad de Pellegrino puede tener incidencia en la de Maradona? Sí. Hoy, existe la certeza de que Diego no podrá sentarse en el banco por un tiempo, mientras se rehabilita de la operación por un hematoma en la cabeza y es tratado por el cuadro de abstinencia (vinculado al consumo de alcohol y ansiolíticos) en su flamante casa del barrio cerrado Villanueva, en Tigre. El equipo interdisciplinario que lo trata (encabezado por el doctor Leopoldo Luque) ya aclaró que necesita descansar y paz; pero tampoco le va a cortar la posibilidad de trabajar. Sin embargo, está en la dirigencia del Lobo la potestad de esperarlo (dándole confianza a la tarea de Sebastián Méndez y Adrián González, sus ayudantes de campo) o buscar una salida. “Maradona va a seguir aunque yo no esté”, dijo Pellegrino ayer. ¿Cumplirá?

