La cumbre inédita que definirá el futuro médico de Maradona: quiénes tendrán poder de decisión y dónde podría hacer la rehabilitación

El frente de la Clínica Olivos, decorado con los mensajes de aliento al campeón del mundo con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Son horas decisivas en el futuro inmediato de Diego Maradona. Desde aproximadamente las 19 se desarrollará una cumbre inédita en la Clínica Olivos de la que surgirán, con el consenso de todo su círculo íntimo, los pasos a seguir en su rehabilitación, tras la operación que le realizaron para evacuarle un hematoma en la cabeza y en pleno tratamiento por el cuadro de abstinencia.

Allí estarán presentes Leopoldo Luque, médico personal del Diez y quien encabeza el equipo interdisciplinario que lo cuida, el abogado Miguel Ángel Pierri (en representación de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando), Dalma, Gianinna y Jana, hijas del astro, las hermanas y hermanos del futbolista. Diego junior, en Italia, no podrá ser de la partida. Se trata de su familia y sus afectos, quienes además deberán hacerse responsables ante el alta, con el compromiso de acompañarlo y asistirlo de ahora en más.

El cónclave confirma el cambio de configuración de su círculo íntimo: tras el episodio de salud, Dalma y Gianinna solicitaron poder estar más cerca de Pelusa en el postoperatorio. Y la casa de Campos de Roca, en el partido de Brandsen, les queda lejos a ambas, residentes de Zona Norte. A su vez, para esta etapa en ciernes, Luque ve positiva la chance de que se mude a un lugar de acceso más directo hacia la Clínica Olivos, ante cualquier eventualidad.

“A Diego le gusta mucho el Tigre”, advirtieron sus más cercanos En consecuencia, ya existe una propiedad que pica en punta, ubicada en el barrio cerrado Villanueva, cerca de Nordelta. “No está cerrada, pero es una posibilidad concreta”, le indicó una fuente a Infobae. La misma será acondicionada para la asistencia del ex capitán de la Selección.

Otro punto a tratar en la reunión es la fecha del alta. Que puede ser mañana, aunque el equipo médico preferiría que fuera el jueves 12. Al fantasista le hicieron una serie de estudios que marcan su evolución tras la operación, pero el cuadro de abstinencia (vinculado al consumo de alcohol mezclado con la medicación por sus problemas de ansiedad y para conciliar el sueño) aún no es pasado. “Solucionados esos temas no están nunca, están tratados. Diego era tomar una copa y hacerle mal en el último tiempo, por los antecedentes. El punto es que esa copa por ahí la necesitaba. No es un gran consumidor, pero es todo un cuadro con los fármacos que toma. Los fármacos que toma son varios. Un poco de alcohol, no mucho, a ciertos fármacos les hace mal. Son varios para conciliar el sueño... No quiero entrar en detalle”, dijo el neurocirujano en una entrevista con radio La Red.

Leopoldo Luque habló sobre el consumo de alcohol de Maradona

Luque no es partidario de cortarle a Diego los vínculos con su pasión: el fútbol. “Hay que discutir muchas variables y nadie va a tener la razón absoluta. Si me preguntás a mí Leopoldo Luque, como médico y persona, a nadie hay que quitarle el trabajo, y más si lo apasiona. Si le da una vida, una rutina. Es mi sugerencia. Muchas personas pueden opinar diferente. Que no, que no tenga presiones, que esté relajado, no puede tener presiones... Diego donde menos sufre presiones es en una cancha. Esa es mi impresión”, señaló. Pero quienes lo acompañan en el día a día saben que, por un tiempo al menos, Maradona no podrá estar sentado en el banco de suplentes, al menos durante la primera parte del tratamiento fuera de la clínica.

¿Continuará en Gimnasia? Es algo que no está en sus manos. Diego confía ciegamente en el trabajo de su cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Méndez y Adrián González. De hecho, sin él en el minuto a minuto, el Lobo cosechó cuatro de los seis puntos en disputa en el inicio de la Copa de la Liga Profesional (triunfo ante Patronato y empate contra Vélez). Dependerá, entonces, de la decisión de la dirigencia del Tripero, si acepta esperarlo o no. En las últimas horas, encima, el club ingresó en una crisis de conducción ante la renuncia de su presidente, Gabriel Pellegrino, justamente quien acercó al DT al Bosque.

SEGUÍ LEYENDO:

De ser presentado como “el nuevo Maradona” a jugar en Argelia y sufrir un increíble secuestro: la impactante historia de Cristian Colusso

Diego querido, Dios no avisa la última oportunidad, siquiera a otro dios...