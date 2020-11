“La evolución de Diego es día a día, no vemos secuelas”: el nuevo parte médico de Maradona tras su intervención

Leopoldo Luque da el parte médico de Maradona





“De secuelas no hablamos, no pensamos, no vemos ahora ese tipo de complicación. No hay ningún tipo de complicación” . El doctor Leopoldo Luque dio un nuevo parte médico para dar detalles de la salud de Diego Maradona tras la operación que le realizó el martes por la noche a raíz del hematoma subdural que le había hallado en los estudios durante las horas previas.

Luque informó que Diego “cursa sin ningún tipo de complicaciones” el post operatorio y aclaró: “ La evolución de Diego es día a día . Hoy va a estar en terapia intensiva. Vamos a ver si hacemos una tomografía de control. Su evolución es muy favorable”.

Uno de los detalles que marcó el neurocirujano a cargo de la salud del Diez es que el entrenador de Gimnasia mostró síntomas positivos durante el tratamiento que le realizaron en el transcurso de la jornada: “Cuando le retiramos el drenaje él se reía, me miraba, me agarraba la mano. El ánimo, la primera impresión, es que es favorable. Pero es difícil de evaluar”.

Frente a decenas de periodistas argentinos y corresponsales de otras partes del mundo, Luque se despidió sumó más datos sobre el estado general de Maradona tras la intervención quirúrgica que él mismo le practicó. “ Mejoró la anemia que tenía, eso se estabilizó. Hoy le retiramos el drenaje . Diego está bien, con analgesia, tratando de que se recupere progresivamente. Son decisiones de los doctores de terapia intensiva”.

Leopoldo Luque actualizó el estado de salud de Maradona después de la operación (Aglaplata)

A primera hora de la mañana, fue Matías Morla el que brindó información sobre las personalidades de Argentina y de otras latitudes que se comunicaron con él para preguntarle por el estado de salud de su representando. “Gracias a todas las personas que se comunicaron por la salud de Diego, desde el Presidente de la Nación Alberto Fernández, el presidente Maduro, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y todas las autoridades de la Nación. Así también Evo Morales y todos los mandatarios de Latinoamérica que están preocupados por la salud”, dijo el abogado del actual entrenador de Gimnasia.

Al mismo tiempo, Morla se refirió a los rumores de un posible viaje de Maradona al exterior una vez que sea dado de alta para recuperarse de su operación. “Diego Ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro. Tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté, pero Diego está con la cabeza en Gimnasia. Diego va a seguir siendo técnico de Gimnasia porque la parte cognitiva no se vio nunca afectada”.

Según pudo saber Infobae, se especula que Maradona permanecerá al menos cuatro días más en la Clínica Olivos bajo observación de Luque y su grupo de trabajo, a la espera de lo que será la continuidad de su recuperación tras la intervención médica.

Los fanáticos de Gimnasia se acercaron a la puerta de la Clínica Olivos para apoyar a Maradona (Aglaplata)

