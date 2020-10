Fox anunció que iniciará un juicio por la rescisión unilateral del contrato con AFA

La Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional tomaron la decisión de romper el contrato con la empresa Fox argumentando incumplimientos en el mismo, entre otros, el hecho de que no habría sido reportada la fusión entre Fox Sports Latin America con ESPN, empresa adquirida por el Grupo Disney.

Así, todo indica que la transmisión de los encuentros de la Copa de la Liga Profesional que comenzará este viernes 30 de octubre quedará a cargo de TNT Sports. Además, algunos cotejos podrían ser emitidos por la TV Pública. Claro, si el conflicto judicial lo permite.

Porque Fox emitió un comunicado en el que calificó de la terminación del vínculo por parte de la AFa como “unilateral e ilegítima” y advirtió que “realizará todos los actos necesarios y tomará todas las medidas a su alcance incluyendo las acciones legales y judiciales en todos los fueros y jurisdicciones que correspondan, con el objeto de proteger y ejercer sus derechos contractuales plenamente”.

Cabe destacar que Fox y Turner realizaron una alianza en 2017 para transmitir los encuentros de la Superliga, reemplazada a partir de esta temporada por la Liga Profesional. El acuerdo se inició con el campeonato que se desarrolló a partir de agosto de ese año. Previamente, el Gobierno había acordado vía Boletín Oficial pagar 350 millones de pesos para rescindir el programa Fútbol Para Todos que estaba a cargo de la transmisión del fútbol argentino desde el 2009.

El acuerdo implicaba que se repartían los partidos de Primera División en partes iguales. En desacuerdo con la determinación, River y Boca publicaron un comunicado en conjunto, planteando que “no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes. Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final”.

La situación tuvo gran impacto en la mesa de decisiones, al punto que ayer Claudio Tapia, titular de la AFA, se reunió con Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio, presidentes del Xeneize y el Millonario, respectivamente, y el tema estuvo en la agenda del cónclave.

Según el vínculo sellado en 2017 –que se extendía por cinco temporadas con opción de renovar por otras cinco–, Turner tiene la prioridad para apropiarse del 50% del paquete de transmisión que es propiedad de Fox, aunque para esto, claro, su socio debe estar de acuerdo.

El comunicado de Fox

Ante la situación de público conocimiento generada por la terminación unilateral e ilegítima por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (“AFA”) del contrato que nos vincula, FOX (FSLA) manifiesta que rechaza tal rescisión e informa a sus distribuidores y a los suscriptores que adquirieron el paquete Fox Premium, que realizará todos los actos necesarios y tomará todas las medidas a su alcance, incluyendo las acciones legales y judiciales en todos los fueros y jurisdicciones que correspondan, con el objeto de proteger y ejercer sus derechos contractuales plenamente.

Sin perjuicio de lo indicado, FOX hará todo lo posible para garantizar la transmisión de los partidos adquiridos por los suscriptores en el paquete Fox Premium. Sin embargo, en el caso que se impida que se transmitan los partidos a través de nuestro canal Fox Sports Premium, ello ocurriría fuera de nuestro control, siendo consecuencia directa de la decisión unilateral e ilegítima de la AFA y por lo tanto de su exclusiva responsabilidad.