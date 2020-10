Dos barras enfrentadas por negocios ilícitos y una foto que desató la tragedia: la historia detrás del asesinato de una beba de cinco meses en Dock Sud

Por el homicidio fueron detenidos José Iván Amarilla y Hernán García

No importa qué camiseta vistan ni que se trate de ver esto como una cuestión de cancha: los une la delincuencia y el crimen organizado. La noticia dirá que una beba de apenas cinco meses fue asesinada en Dock Sud al quedar con su madre en medio de un enfrentamiento de barras de San Telmo y del Docke. Barras que vienen aterrorizando al barrio desde mucho tiempo atrás, pero cuya guerra recrudeció este año con varios enfrentamientos a tiros para ver quién se queda con los negocios ilegales de la zona, fundamentalmente el narcomenudeo.

De un lado están los de San Telmo que viven en la Torre 3 del complejo Nicolás Avellaneda aunque algunos también habitan en las torres 7, 9 y 11. Del otro lado los de Dock Sud, que paran en el resto de las torres pero el grupo más violento es el que mora en la Torre 5, que está pintada con los colores del club. En marzo hubo un primer tiroteo que puso en alerta al barrio. El segundo, mucho más violento, se produjo el 20 de mayo, con fuego cruzado. Ese día la Policía detuvo a dos personas. Una de ellas fue José Iván Amarilla, de la Torre 3, a quien se le abrió una causa judicial por portación ilegal de arma de guerra. Pero salió pocos días después. A veces la Justicia también tiene que ver con las tragedias evitables: esta tarde Amarilla fue detenido nuevamente, acusado del homicidio de la beba, junto a otro barra llamado Hernán García. Ambos serán indagados mañana por el fiscal Laborde.

Según la investigación preliminar quien maneja la zona es la banda de Marianito, de la Torre 5 y quien le disputa el poder es el grupo de la Torre 3, denominado “La banda de Nito”. Que estén enfrentados por el fútbol suma solamente un motivo más de violencia a toda la situación. De hecho, uno de los incidentes que tuvo que ver con la guerra fueron las fotos que se sacaron los de Dock Sud con sus colores debajo del escudo de San Telmo pintado en la Torre 3, burlándose de su rival de siempre, según aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Es una facción de una barra de la Torre 3 con la barra de la Torre 5. Todo parece que comenzó cuando la de Dock Sud se sacó una foto con el escudo de San Telmo y empezó esta pelea entre bandas”, sostuvo.

Amarilla, cuando fue detenido en mayo de este año: se le había abierto una causa por portación ilegal de arma de guerra

En el barrio se extrañan las viejas épocas en que los colores futbolísticos quedaban de lado los días de semana. Es que Dock Sud es la puerta de entrada a la Isla Maciel por Avellaneda y, cuando se construyeron las torres, muchos habitantes de la Isla se mudaron allí pero la convivencia era pacífica. De hecho, hubo muchos enfrentamientos armados los días de partido y el último muerto se cuenta en 2014, en un terrible enfrentamiento en una estación de servicio sobre la avenida Debenedetti.

Pero el barrio, decían, era sagrado y ahí no podían llevar la guerra. Pero esas generaciones ya no existen, algunos porque están muertos, otros porque están presos, y el lugar fue tomado por los jóvenes que decidieron agruparse por afinidad futbolística y disputar la zona. De ahí las batallas constantes que se denuncian y no tienen fin y de ahí que los líderes históricos de ambas barras, los hermanos García en Dock Sud y los Medina en San Telmo tomen distancia de lo que sucedió este mediodía, que es apenas una batalla más de una realidad que tiñe con sangre esa zona del Conurbano bonaerense.

El complejo Nicolás Avellaneda, donde se dio el enfrentamiento. Las barras se referencian principalmente en las torres 3 y 5

