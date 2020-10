La admiración de Novak Djokovic hacia Gustavo Fernández: “Es inspirador verlo jugar”

View this post on Instagram

Such an admiration for wheelchair tennis players. Truly inspiring to see them battle on the tennis court. How do they move the wheels,turn and hit the ball at the same time...? Truly amazing! Pleasure watching @gustifernandez4 @shingokunieda true champs. Потпуно сам фасциниран сваки пут када гледам уживо тенис у колицима. Феноменални су и хвала им што показују како је истрајност у жељи да се бавиш спортом јача од хендикепа. 🙏👏👌💪🎾