Lejos de Independiente y de las ligas Top: el inesperado destino que eligió Biglia para continuar su carrera

Lucas Biglia terminó su contrato con el Milan y tiene todo arreglado para sumarse a un nuevo club (REUTERS/Daniele Mascolo)

El paso por el Milan ya es oficialmente un capítulo cerrado en la carrera de Lucas Biglia. Luego de tres temporadas, el mediocampista nacido en Mercedes quedó libre del conjunto Rossonero y ya tiene encaminado su arribo a un nuevo equipo. A los 34 años, jugará en un club casi desconocido en Argentina.

La institución que se quedará con la fecha del argentino será el Fatih Karagümrük de Turquía. Se trata de un elenco que en la temporada pasada consiguió el ascenso a la primera división, categoría en la que no jugaba hace 41 años. De hecho, en esas cuatro décadas, el club llegó a jugar en la tercera división y en las ligas de aficionados de su país. En su debut este fin de semana en la actual Superliga, goleó por 3-0 a Yeni Malatyaspor.

Se espera que en los próximos días Biglia llegue a Turquía y se realice la revisión médica de rutina. Una vez que estén los resultados, firmará un contrato que, en principio, sería por dos años y que contemplaría una extensión por uno más.

El mediocampista jugó dos mundiales con la selección argentina (Reuters)

Con la llegada de Biglia, el Fatih Karagümrük apuesta a sumar jerarquía y experiencia. Cabe recordar que el mediocampista ha sumado pasos por importantes equipos de Europa y que ha sido parte del plantel de la selección argentina en dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018).

De esta manera, el regreso del jugador a su país natal deberá esperar. “No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Quiero seguir jugando. Estoy escuchando llamados que he tenido. Se me termina contrato. Algunos llamados son argentinos”, había dicho en declaraciones a la Radio FM 94.7 en mayo pasado. Uno de los clubes que se había nombrado como posible destino del mediocampista era Independiente (donde jugó entre 2004 y 2006), pero el Rojo tendrá que aguardar.

Biglia inició su carrera profesional en 2003 en Argentinos Juniors y, tras dos años, pasó a Independiente. Su salto al exterior se dio en el 2006 y el Anderlecht de Bélgica fue su primer destino. Allí ganó nueve títulos y se quedó durante siete temporadas hasta pasar a la Lazio de Italia en 2013. El Milan fue su último club hasta esta nueva experiencia en el Fatih Karagümrük, que podría oficializarse en las próximas horas.

