Ivan Rakitic habló de la situación de Lionel Messi en su última conferencia de prensa: “Yo por encima de todo respeto al Barça”

El croata habló de Lionel Messi y del Barcelona - EFE/Alberto Estévez.

Acompañado de Josep Maria Bartomeu, Ivan Rakitic se presentó en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou para dar su último adiós como azulgrana antes de trasladarse a Sevilla, equipo en donde jugará la siguiente temporada y al que fue traspasado a cambio de 1,5 millones de euros ( más 9 millones en variables).

Después de los agradecimientos del croata se dio inicio a una rueda de prensa en la que la situación actual que atraviesa el club no le fue esquiva. Además de contestar preguntas personales, también fue preguntado por el caso Messi.

“Cada jugador hace su análisis y yo he creído que era mi momento. Lo que va a hacer Messi u otros no lo sé, habría que preguntarles a ellos. Yo he hablado con la directiva y hemos quedado todos satisfechos. Y estoy convencido que cada uno hará su análisis y hará lo mejor para todas las partes”, lanzó en el comienzo.

Rakitic es nuevo juego de Sevilla - REUTERS/Albert Gea

“He tenido demasiado que pensar sobre mí como para pensar en otros jugadores. Respeto la decisión de todos los jugadores y ya he dicho que son decisiones que cada uno tiene que tomar”, explicó el mediocampista de 32 años a otro periodista, y agregó: “Yo por encima de todo respeto al Barça, es parte de mi vida y de mi corazón y hablo de mi situación y de que creo que era el momento de dar el paso. Luego cada jugador debe hacer lo que crea que es lo mejor para él”.

Ante una nueva pregunta sobre el capitán y referente del Barcelona, Rakitic sentenció: “La primera opción y la mejor opción para todos los jugadores es siempre el Barça. Luego cada jugador tiene que tomar su decisión y yo prefiero hablar de la mía, las demás no las sé pero para mí la primera opción siempre tendría que ser el Barça”.

Este miércoles Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona, llegó a la capital catalana para negociar el futuro del jugador, que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana.

Jorge Messi llegó a la ciudad para negociar con el Barcelona (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Jorge Messi aterrizó en el aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana y está previsto que durante el día de hoy se reúna con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en busca de un acuerdo para resolver el contrato del astro argentino.

El ’10′, que además es el actual capitán del conjunto azulgrana, pidió al club la semana pasada, a través de un burofax, la carta a de libertad para poder fichar por otro equipo.

El Barça, en cambio, quiere que cumpla el año que le queda de contrato y se remite a su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ya que, según asegura, solo podía marcharse libre si lo comunicaba antes del 10 de junio.





