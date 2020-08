Jorge Sampaoli ganó su primer título luego del fracaso de Rusia 2018

El equipo de Jorge Sampaoli se impuso por 1 a 0 y se quedó con el título (Foto: @Atletico)





Su paso por la Selección no fue positivo. Si bien logró la angustiante clasificación para el Mundial de Rusia cuando la AFA atravesaba una crisis institucional, y el desfile de entrenadores no conseguían los resultados esperados, el técnico de Casilda no estuvo a la altura en la Copa del Mundo del 2018, donde la Argentina fue eliminada en los octavos de final ante Francia.

Un pobre debut contra Islandia y una goleada adversa frente a Croacia pusieron a la Albiceleste contra las cuerdas. Por ello, cuando Marcos Rojo marcó el agónico gol ante Nigeria, la euforia se generalizó en el país por lo que significó evitar un papelón histórico.

Luego llegó Francia, la potencia que se quedó con la victoria y continuó su camino hacia la consagración, mientras que la Argentina tuvo que volver con la frente marchita.

A poco más de dos años de aquella eliminación, Jorge Sampaoli consiguió su primer título al frente de Atlético Mineiro tras el triunfo por 1 a 0 frente a Tombense, en condición de visitante, en el choque de vuelta de la final del Campeonato Mineiro.

El único gol del partido lo marcó el mediocampista Jair Rodrigues Júnior, a los 49 de la etapa inicial, en el estadio Governador Magalhães Pinto. Como el conjunto de Belo Horizonte había ganado como local por 2 a 1 en el choque de ida jugado en el estadio Mineirão el jueves pasado, el resultado favorable cerró un global de 3 a 1 para el campeón estatal.

Fue el séptimo título para el entrenador de Casilda, ya que sus antecedentes se remontan a los torneos Apertura y Clausura de 2011 y el Apertura de 2012, cuando se coronó con la Universidad de Chile. Además, con la U también consiguió la Copa Sudamericana del 2011 y la Copa de Chile de la temporada 2012/13.

Jorge Sampaoli, de 60 años, también obtuvo la primera Copa América con el seleccionado andino (tal vez el más importante de su carrera como DT), tras vencer por penales a la Argentina, en el certamen continental llevado a cabo en el 2015.

Tras su paso por el Santos, el Sevilla de España, Emelec de Ecuador, varios equipos del fútbol peruano y del ascenso argentino, el DT de Casilda logró levantar un trofeo por séptima vez en su carrera. Y esta vez lo logró en Brasil.

Sampaoli campeón en Brasil

