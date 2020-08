Javier García les respondió a los que aseguran que volvió a Boca porque es amigo de Riquelme: qué le dijo Román tras la firma

Javier García les respondió a los que critican su amistad con Riquelme

Este mediodía, Javier García fue presentado como el primer refuerzo de Boca de cara a la nueva temporada: firmó su contrato hasta diciembre de 2022, flanqueado por Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme. Justamente, el ex arquero de Racing mantiene una relación de amistad con Román, hecho por el cual su regreso al Xeneize generó algunas suspicacias. Incluso corrieron las versiones de la existencia de cierto malestar en el seno del plantel por o que el lazo con el vicepresidente puede provocar en la intimidad del vestuario.

El ex guardameta de Tigre y Racing (que le hizo una oferta para retenerlo), de 33 años, salió al cruce de las críticas en diálogo con Fox Sports Radio. “Román es mi amigo, nos queremos mucho, pero lo mío es un trabajo, vengo a trabajar. Vengo a dar lo mejor de mí. Es como quieran dar la noticia, es fácil decir que llego porque soy amigo de Román, pero él no va a hacer nada malo para Boca, al contrario”, refutó.

“Periodista no soy, no sé por dónde va la información, quién haya dicho eso, pero no pasa nada”, replicó sobre los rumores de incomodidad dentro de la plantilla con su arribo. “En el 2007 Russo nos llevó a Japón, con Leandro Somoza compartí plantel, conozco al cuerpo técnico, ellos me conocen a mí, saben mi manera de trabajar”, agregó.

“Está la posibilidad de que se puede ir un arquero (Esteban Andrada y Agustín Rossi recibieron sondeos desde el exterior), pero si se quedan los dos, saben que conmigo no va a haber problemas. Yo vengo a trabajar mucho, a disfrutar mi momento, a hacer lo mejor posible desde el lugar que me toque. Estoy feliz de integrar un plantel en donde quería estar. Espero estar a la altura, y si no lo estoy, bueno, me iré, no hay tanto misterio. A Racing fui de tercer arquero, como me pasó ahora en Boca, y me pude ganar un lugar, atajé varios partidos”, enfatizó.

Fue recién en 2008 cuando, particularmente el 28 de agosto de aquel año, García hizo su estreno en la Primera de Boca en un partido frente a Lanús en la Bombonera que terminó 2-1 en favor del Xeneize. En ese mismo semestre, se transformó en el arquero titular del equipo de Carlos Ischia, que ganó el Torneo Clausura en una recordada definición frente a San Lorenzo y Tigre en un triangular. Tras tres años de alternar entre el arco y el banco de suplentes, en 2011 se fue al Matador, donde jugó 184 partidos hasta que en 2017 desembarcó en Avellaneda.

El guardameta, otra vez con la indumentaria del Xeneize (@BocaJrsOficial)

“A mí no me afecta en nada. Las relaciones tendrían que ser un detalle simpático, nada más. Uno sabe por dónde viene todo, cómo viene todo. La noticia de hace 10 años era que Román no tenía amigos. Y hoy es el club de amigos, Pol (Fernández), por ejemplo, salió campeón, se trajo un gran refuerzo. Román ama al fútbol, quiere muchísimo al club y no va a hacer nada en contra del club”, insistió con su defensa. Y dejó su frase más fuerte: “Si es noticia que yo soy amigo de Román, es algo muy mediocre, se quedan ahí y no analizan por qué llego o cómo llego”.

¿Qué le dijo Riquelme tras la firma? “Me dijo mucha suerte, disfrutá muchísimo de todo esto que te lo merecés, trabajá duro. Y nada más”, concluyó.

García y Riquelme junto a Viatri en un entrenamiento de Boca, cuando eran compañeros

