El temible entrenamiento sin concesiones del Chino Maidana con su hijo Marcos Jr.

El entrenamiento del Chino Maidana con su hijo Marcos Jr.

Los puños de Marcos René Maidana son de los que más temor han causado en el boxeo argentino durante las últimas décadas. Sus manos hicieron tambalear a Floyd Mayweather, pero también dejaron sin respuestas a Adrien Broner, Josesito López, Jesús Soto, Petr Petrov o Victor Ortíz, por citar sólo algunos casos. El poder de las manos del Chino fueron un problema para muchos, pero eso no hizo que su hijo mayor tenga miedo a la hora de entrenarse.

Marcos Maidana Jr. compartió un video en el que se lo veía guanteando con su padre sin cabezales y sin ningún tipo de concesión. El muchachos de 16 años, que tiene el sueño de ser boxeador profesional a pesar de la resistencia del ex campeón mundial wélter y superwélter, recibió y también conectó varios golpes.

“Después de eso no la conté más”, escribió en tono humorístico Maidana Jr. en su cuenta de Twitter bajo el seudónimo Rufus, nombre que utiliza en el mundo virtual. La publicación rompió rápidamente la línea de los 5 mil favoritos. Muchos de los comentarios marcaban un buen golpe que logró darle al ex pugilista de 37 años (que coquetea desde hace rato con su retorno) y otros también marcaron el golpe bajo que le dio.

“Desde el año pasado tengo pensado entrar y quiero ver si puedo llegar a ser profesional. Me entreno mucho y mi idea es hacer algunas peleas amateurs. Dependo de eso para dedicarme o no. Fue increíble cómo lo terminé convenciendo a mi papá. Discutimos bastante el tema porque yo le insistía y él no quería, me decía que no, que nunca me había visto pelear. Yo le decía lo mismo, que no me vio pelear. Hasta que un día de tanto que lo jodí me dijo: ‘bueno a ver, ahora te busco a uno y peleá’. Esto fue durante un evento de boxeo que organizó Pileta (NDR: primo del Chino Maidana y una de las personas de mayor confianza). Llamó a alguien que estaba ahí y que me llevaba como tres años. Y lo hice. No me quedó otra que calzarme los guantes, no tuve opción je”, le contó a Infobae Maidana Jr. hace algunas semanas atrás.

El legendario peleador, que cerró (o al menos pausó) su carrera en 2014 con una estadística de 35 victorias (31 KO) y 5 derrotas, ya había expresado también ante este medio su decisión de no apoyar la carrera de su hijo arriba de un ring: “Es que no lo necesita. Sé que es un streamer y está a full con las redes sociales. Siempre le gustaron los juegos, las computadoras, la tablet o la play portatil. Está bien así, no sé si le veo futuro con eso, pero se entretiene y lo prefiero antes que esté en la calle. Él sabe que el estudio es necesario para muchas cosas y sobre todo para uno saber qué va a hacer. Tiene que continuar así y comenzar una carrera. Si lo puedo salvar yo, lo hago, pero tiene que estudiar, que sepa que eso es lo bueno”.

