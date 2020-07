El día que Papu Gómez estuvo cara a cara con Cristiano Ronaldo en el vestuario de la Juventus: “Es hermoso, como Ken, el de Barbie”

Como líder futbolístico de un Atalanta histórico, Alejandro Gómez se transformó en una de las máximas figuras del fútbol italiano, que hoy tiene como emblema a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una cosa es CR7 dentro de la cancha, en el fragor de la batalla por la pelota, y otra fuera de ella. Lo pudo comprobar el Papu, de 32 años, que contó, con tono gracioso, la anécdota de su cara a cara con la estrella portuguesa en el vestuario de la Juventus.

Ocurrió en el podcast Libres de Humo, con el periodista Martín Reich y en la previa de una entrevista con el ex jugador Ariel Garcé. “Varias veces enfrenté a Cristiano”, señaló el Papu; de hecho, hace unos días su Atalanta igualó 2-2 ante Juventus por la Serie A de Italia, en un duelo en el que el conjunto de Bérgamo fue superior y mereció mejor suerte. Allí, el ex Arsenal y San Lorenzo asistió al colombiano Duván Zapata en una de las conquistas.

“¿Algo que la gente no sepa de él? ¿Lo chocás y está perfumado?”, lo inquirió Reich y Gómez se enganchó con el juego. Y contó la anécdota del día en el que llevó a su hijo Bautista, el mismo que supo ser un fenómeno viral jugando al fútbol e imitando el festejo del “Papu Dance”, al vestuario de la Juve para retratarse con el ex delantero del Real Madrid.

“Le pedí si podía sacarse una foto con Bauti y te juro que parece de mentira. Es increíble, un muñeco hermoso, no lo podés creer”, contó sobre el atacante, que además de destacarse como un animal competitivo hizo un culto del cuidado de su imagen, a la que le saca rédito en las redes sociales.

“Es Ken, el de Barbie, hermoso, hermoso”, concluyó, con una desopilante comparación. Eso sí, sobre el césped, la admiración queda de costado. De hecho, el Atalanta eliminó a la Juventus de la Copa Italia. Y, aún cuando las matemáticas no lo favorecen, le presenta pelea por el título del Calcio. La Vecchia Signora lidera la tabla de posiciones con 80 puntos, seis más que el conjunto de Alejandro Gómez, que de todas maneras hace historia, dado que lleva anotados 95 goles en la temporada, 23 más que su contendiente.

Además, el Atalanta espera en cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se medirá al PSG el próximo miércoles 12 de agosto.

Papu no es el único que quedó embelesado con Cristiano. Maurizio Sarri, entrenador de la Juventus, le dedicó una oda a sus condiciones técnicas y espirituales. “Hablé con Cristiano y me dijo que se siente muy bien. Tiene una grandísima capacidad de recuperación, es parte de su ADN, esta capacidad de proyectarse hacia el próximo objetivo a nivel colectivo e individual. Son capacidades de recuperación física y mental que no son comunes”, subrayó el entrenador.

“Logra ir más allá del cansancio de manera extremadamente natural, es un campeón en la cabeza además que con los pies”, concluyó el director técnico, que supo tener cortocircuitos con el futbolista, pero que de todas maneras cayó rendido a sus pies.

