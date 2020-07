Un ex futbolista de la Selección y medallista olímpico vuelve a jugar tras un año retirado: “Me encantaría que me vuelva a dirigir Bielsa”

Festejo de gol ante Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de 2004 (AFP PHOTO DDP/JOCHEN LUEBKE)

“Luego de un año parado me dieron ganas de volver a jugar, veremos cómo me preparo para cumplir mi deseo. El fútbol argentino es muy difícil, por eso elegí irme a México para volver”.

Su última incursión en el fútbol fue en Central Córdoba de Rosario, en la cuarta categoría del fútbol argentino. Sin embargo, 12 meses después de haber colgado los botines, a los 38 años -cumple 39 en agosto-, César Delgado volvió a sentir la necesidad de sentirse futbolista.

El ex delantero de la selección argentina (20 presentaciones), ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (la primera presea dorada de la historia para el fútbol de nuestro país), le abrió la puerta nuevamente al fútbol y ya recibió tres sondeos del Ascenso mexicano; uno de ellos, de Cimarrones. “Uno de la Segunda División, también de la Liga de Expansión; me han preguntado si tenía la intención de jugar y les dije que sí”, reveló.

Su último paso en la élite de la disciplina fue en Argentina, con la camiseta que además lo vio debutar y del club del cual es fanático: Rosario Central. Sin embargo, esta vez no seguirá los latidos de su corazón. “Mi paso por Rosario Central ya terminó. Si vienen (Ángel) Di María y (Ezequiel) Lavezzi, los alentaré desde la tribuna. Lo veo muy bien al Kily González como director técnico, tiene espalda y personalidad, conoce el club al detalle y le va a ir muy bien”, dijo en una entrevista con El Show de la Oral.

Wing veloz y desequilibrante, el Chelito desarrolló casi toda su carrera en el fútbol mexicano, donde se transformó en una referencia para el Cruz Azul y el Monterrey, a excepción de un período de tres años (2008-2011) en el que se mudó a Francia (Olympique de Lyon). Defendiendo al Monterrey fue hasta 2017 el máximo goleador del Mundial de Clubes: luego Cristiano Ronaldo le arrebató el cetro. He ahí un argumento que explica el por qué de su apuesta de regresar a la acción en el país del norte de América.

El Chelito conformó una gran dupla con Luciano Figueroa en Central. Y luego brilló en la Selección y en México (AFP)

Sin embargo, hay otro anhelo detrás de su deseo. “Me encantaría que me vuelva a dirigir Bielsa. Lo primero que recuerdo de esa experiencia son los entrenamientos que hacíamos. En Central yo no marcaba a nadie, con Bielsa aprendí mucho en ese aspecto”, reconoció en la entrevista. En efecto, el Loco supo potenciar su talento agregándole contenido táctico. Hoy entrenador del Leeds inglés, que se encuentra a punto de regresar a la Premier League, ¿contemplaría la posibilidad de reclutar a su ex pupilo si primero logra recuperar ritmo en México?

Por lo pronto, Delgado se vuelve a probar los botines, luego de haber puesto en pausa una carrera que acumulaba más de 500 partidos oficiales. En el umbral de los 40 años, el retiro puede esperar.

