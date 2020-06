El guiño a Boca de Mauricio Isla, el chileno que apunta Riquelme para incorporar: “Claro que me gustaría jugar, tiene mucha historia”

Mauricio Isla, un experimentado defensor que se convirtió en una pieza clave de la selección de Chile

A diferencia de lo que sucede con las grandes ligas de Europa, el fútbol todavía no se reactivó en Argentina y el resto de Sudamérica por el avance de la pandemia de coronavirus. A la espera del regreso de la actividad en Argentina, los clubes se pusieron a trabajar en la conformación de los planteles para el reinicio de la actividad.

En ese sentido, la cara principal del fútbol de Boca tiene una obsesión. Juan Román Riquelme, uno de los vicepresidentes de la institución xeneize y el hombre a cargo del Consejo de Fútbol que se encarga de ser un nexo entre la cúpula dirigencial y el actual entrenador, Miguel Ángel Russo, buscará cerrar en los próximos días al defensor chileno Mauricio Isla, al que el próximo 30 de junio se le vence su contrato con el Fenerbahçe y estaría en condiciones de firmar en libertad de acción con el club que tiene sede en Brandsen 805.

A la espera de la resolución del caso, fue el propio Isla el que dio pistas sobre las negociaciones que mantiene su círculo íntimo con el Xeneize. A través de su cuenta oficial de Instagram @mauricioislaoficial4, el futbolista que se consagró bicampeón de la Copa América con la selección de Chile confirmó que lo contactaron desde Boca. Al responder la pregunta que un seguidor le hizo en sus stories, el defensor dijo: “Hasta ahora solo me ha llegado una oferta de Boca” y acompañó el texto con el emoji de las dos manos juntas, a modo de añoranza para que se concrete su pase al Xeneize.

Isla, el jugador pretendido por Riquelme, confirmó que le llegó una oferta de Boca

Según indican los medios en Chile, más allá que haya sido el equipo que dirige Russo el único que le haya realizado una oferta formal para contratarlo, el otro club interesado en hacerse con los servicios de Isla es la Universidad de Chile, uno de los conjuntos con más tradición del fútbol trasandino en el que el defensor nunca jugó de manera oficial. Después de representar a su país en el Mundial Sub 20 2007, el pase de Mauricio -le correspondía a la Universidad Católica- fue adquirido en dos millones de dólares por el Udineses, de Italia.

Además de confirmar sus contactos con la dirigencia del Xeneize, el jugador que se apropió de la camiseta número 4 de Chile también tuvo palabras elogiosas para con el último campeón de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. Cuando le consultaron si le gustaría jugar en Boca, Isla fue contundente: “Claro que me gustaría jugar en Boca. Tiene mucha historia y a cualquier jugador le encantaría jugar en la Bombonera”, escribió en la red social.

Hace algunas semanas, fue el mismo futbolista el que reconoció los contactos con Riquelme en una entrevista que concedió en la televisión de su país. “Riquelme me llamó para ir a Boca. Tuve tres conversaciones por teléfono con él, no me llamó un representante ni nada. Suena el teléfono y dicen ‘Soy Román’, ‘¿Román?’, ‘Sí, Riquelme’”. En este contexto, un ex jugador que se vistió de azul y oro fue el que sirvió de intermediario para que el ídolo xeneize pueda comunicarse con el futbolista que pretende para sumar al plantel que dirige Russo.

La historia en Instagram donde Isla confirma que le gustaría jugar en Boca

“Yo le pasé el número a Riquelme para que hable con Isla. Esperemos que se concrete. Espero que tenga la posibilidad de venir a Boca. Y también le aconsejé a Charles Aránguiz es un jugador que recomendaría para Boca”, expresó días atrás Gary Medel, otro histórico del fútbol chileno que ya jugó en la Bombonera y al que lo seduce volver y juntarse, tal vez, con un compañero de selección.

