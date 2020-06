Frank Darío Kudelka le levantó el pulgar a la directiva del Parque Independencia no bien se instaló el rumor de su posible regreso. Con Maximiliano Rodríguez y Sebastián Palacios pueden llegar a armar un trío que dé que hablar. Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas no terminaron de aprovechar las oportunidades en Newell’s y probablemente no continúen. La otra alternativa potable en la ofensiva leprosa es Luis Leal, quien le convirtió a River en el último cruce en el Coloso Marcelo Bielsa en el que también Scocco anotó su nombre en el marcador.