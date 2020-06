“Por último, agradecerles a todos los hinchas por hacerme sentir uno más desde el primer minuto que me puse la camiseta de River, me facilitó mucho a la hora de agarrar confianza y rendir adentro de una cancha; me hicieron sentir como si hubiera jugado toda la vida en River y voy a estar agradecido eternamente; por todas las muestras de cariño que me brindaron y me empezaron a brindar desde ayer”, fue el párrafo dedicado a los aficionados.