“Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos... También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad”, afirmó abriendo el debate sobre las excepciones de los especialistas de temas olímpicos. Hasta el momento, Argentina cuenta con 143 atletas clasificados a los Juegos y más de 30 que todavía pueden lograr su boleto.