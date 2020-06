El hermano del ex mediocampista de San Lorenzo y Estudiantes, que quedó en la historia con el buzo de entrenador de la Albiceleste, dio detalles del actual estado de salud del Narigon. “Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas”, reveló. “Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”, agregó.