“Su estado es crítico, está muy flaco, hace un mes que no come. El sábado los médicos pensaron que se iba pero gracias a Dios no fue así. Ahora está en terapia intensiva”, había informado en abril su hermana, quien hace algunos años le había donado un riñón después de que constataran que sufría una insuficiencia renal a causa de un virus. Ofreció batalla un mes más. “Él es un guerrero y la está peleando un montón”, había agregado entonces.