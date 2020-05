“Recuerdo que en la ida contra Barcelona, Messi no jugó bien porque le hicimos un poco de fuerza, pero en la vuelta se encendieron todos. Nosotros la veíamos pasar nada más y sacábamos del medio. No lo podíamos agarrar a ‘Lio’. El único momento en que lo hice fue al final del partido, cuando me quedé con su camiseta”, bromeó el futbolista de 38 años que aún está en actividad y juega en Central Córdoba de Rosario, club que milita en la Primera C, la tercera categoría del fútbol argentino.