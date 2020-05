-Como le decía, yo me la vi venir. Porque yo sabía lo que era Primera División, porque yo había sido testigo de un crimen. Y yo no iba a permitir esos crímenes, Yo me formé en el fútbol del interior profundo del país, en las ligas del interior donde dirigía sin alambrado, a campo abierto y los jugadores se cambiaban en la casa de los vecinos. Sin publicidad. Y pasé por todas las categorías del fútbol argentino para llegar a Primera División. Y cuando llegué, me trataban como si yo me hubiera encontrado un silbato en Lavalle y Florida, porque no me conocían. Y para la mayoría de los periodistas, al no conocerme, era como que yo no entendía el idioma del fútbol. Que no hablaba con los jugadores, que era irreflexivo, que era un ente total. Que quería ser la estrella del espectáculo. Ese era el discurso dominante que buscaba presentarme en sociedad como un desquiciado, y que hacía todo eso debido a su cuadro mental. A nadie siquiera le importaba cómo había llegado yo, primero en el ranking de méritos. Tenía diez en todo y el ranking se elaboraba por el promedio de las notas y la calificación de los veedores. Sólo se reservaban un 5% para una nota conceptual y allí metían la mano, y me pusieron un 8 y a los tres que me seguían, un 10. Cuando pregunté por qué, me dijeron que porque era muy joven. Tenía 32 años y en ese tiempo se dirigía hasta los 50. Por eso terminé cuarto y para acceder a Primera había tres vacantes (risas). Pero el destino les jugó una mala pasada porque justo ese año, la FIFA bajó a los 45 años la edad límite para ser árbitro internacional (1991) y los tres que estaban delante de mí tenían más de 40 y entonces Julio Grondona, presidente la AFA, pensó que no le servía y preguntó quién era yo y pidió que me probaran y debuté en un Estudiantes-Deportivo Español.