El Fenómeno irrumpió en el equipo principal del combinado de Belo Horizonte en 1993, pero rápidamente fue considerado un nombre con enorme proyección: “Me levanté con sangre. Él me decía ‘aquí no va a marcar tres goles en su puta vida, hijo de puta’. Yo pensaba ‘qué hostil, no es para tanto’. Pasados 10 minutos hablé con el árbitro y nadie había visto nada. Pasados otros diez minutos, viene el tío y otra vez, casi me rompe otro diente. Faltando cinco minutos para acabar la primera parte, me pega otro puñetazo sin que me enterara de nada. No había muchas cámaras y no se han visto en ningún lado las imágenes, pero tenía la boca rota. Yo salí llorando del campo. Tenía 16 años, no tenía experiencia”.