En medio de la incertidumbre, la Joya, de 26 años, siempre se mostró esperanzado con superar el COVID-19, más allá de que algunos de los síntomas le provocaron temor. "Me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”, explicó en diálogo con AFA Play sobre lo que vivió junto a su pareja Oriana Sabatini. Y luego, agregó: A veces es psicológico, porque sentís miedo. Notaba algo en el cuerpo pero no quería que fuese coronavirus. Pero empezaron a aparecer compañeros que lo tenían y después yo. Por suerte fuimos pocos”.