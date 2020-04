“Me acuerdo que practiqué por dos horas singles en la cancha central. Después practiqué hora y media el dobles, y empecé a sentir algo en mi muñeca. Pensé que era solo que estaba cansado, pero cada vez empezó a sentirse más doloroso. No quiero que suene como una excusa, que estoy diciendo que perdí por eso porque no. Me dieron inyecciones y salí a la cancha a probar. Me sentí triste de que no estuve en mi mejor forma y que tuve un cuadro difícil. Si hubiera tenido un mejor cuadro, hubiera encontrado la forma de avanzar en el torneo. Si tuviera la chance de volver le tiempo atrás y cambiar los resultados, sería Río o Londres 2012 con vos", concluyó Nole recordando también cuando perdió en las semifinales ante Murray y luego cayó ante Del Potro en el duelo por el bronce.