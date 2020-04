“Ahí es donde me dan los antibióticos que están dando para este virus y rápidamente a las 24 hs tengo una mejoría. No me dejan internado, porque la falta de aire que yo tenía no era para estar entubado, sino para poder estar en casa. Gracias a que a las 24 horas tuve una mejoría rápida y la fiebre se me fue. Estuve cinco días con antibióticos. Lo único que me quedaba y no se me iba era la tos, por la neumonía, pero al quinto o sexto día me bajó la tos y ya estoy recuperado”, explicó el Colo sobre cómo fue el proceso de su recuperación.