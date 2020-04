En lo que respecta a su entrenamiento, Schwartzman reconoce que, “es difícil entrenar en casa. Más más allá de que tengo la suerte de que mi preparador físico y mi fisio me mandaron un montón de cosas, otras pude comprar yo o conseguir, se hace difícil. Es difícil mantenerse al no poder jugar al tenis, que es una parte muy importante del entrenamiento. El desgaste físico que tengo todos los días cuando me entreno es bastante distinto, lamentablemente”.