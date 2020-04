En las últimas horas fue Rafael Nadal el que se sumó al evento dirigido por el ex tenista español Feliciano López. "Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual”, dijo el 12 veces campeón de Roland Garros, que ahora deberá reemplazar su raqueta por el joystick de una consola de videojuegos.