Walter Oscar, empleado de la mesa de entradas de la Corte Suprema, había decidido pasar la primera etapa de aislamiento social junto a su familia en la quinta de Brandsen. Detrás de ese objetivo había llevado a su papá, Oscar, histórico portero del Palacio de Tribunales. Mientras compartían la cuarentena, el abuelo del ex jugador de Cruzeiro y Santos de Brasil fue internado por una insuficiencia cardíaca en la clínica privada de la localidad, donde murió. No le hicieron el test de coronavirus, por lo que se desconoce si no resultó la punta del iceberg.